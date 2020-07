Crivellari e Milordini completano il roster della Emma Villas Aubay Siena

Ufficiale la chiusura del roster biancoblù per la stagione 2020/2021



Le ultime due pedine della Emma Villas Siena a disposizione di coach Spanakis saranno Niccolò Crivellari (Classe 1996) e Pietro Milordini (Classe 1993).



Eentrambi gli atleti provengono dal territorio. Crivellari, ha militato tra le fila del Cus Siena Volley e sin dal 2015 indossa la maglia biancoblù nel team di Serie C. Più volte aggregato alla prima squadra, è stato uno tra i più costanti aiuti provenienti dalla C sui quali i tecnici della Emma Villas Aubay Siena hanno saputo contare durante le ultime tre stagioni.



“Ringrazio il club e il presidente Bisogno per l’opportunità di essere parte del team. Onoro da sempre i colori di questa maglia e sono orgoglioso di poterlo fare ufficialmente anche quest’anno nella prima squadra”.



Negli anni ricopre diversi ruoli, da palleggiatore a libero e schiacciatore: una flessibilità che diventa ora valore aggiunto a sostegno dell’attuale team.



Pietro Milordini, centrale, dalla Serie D alla C indossa i colori del Casole Volley, della Virtus Poggibonsi e di Colle Volley, con quest’ultimo club stringe il rapporto di più lunga durata diventando anche coach per i team Under 12 e 13.



“Uno splendido e inaspettato traguardo. - commenta il centrale -. Sarà un’avventura nuova e sicuramente molto stimolante per la quale non vedo l’ora di mettermi in gioco. Ringrazio la società per tutto questo.”.



Milordini è il quarto nome che si aggiunge alla batteria dei centrali già composta da Zamagni, Barone e Truocchio.



Con l’arrivo dei due nuovi atleti si completa il roster per questa nuova stagione al PalaEstra. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data di inizio della preparazione.