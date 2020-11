La Emma Villas Aubay Siena ha comunicati la positività al coronavirus di alcuni membri del gruppo squadra, a seguito dei tamponi di controllo effettuati nella giornata di ieri, come da protocollo richiesto."I soggetti positivi ed i contatti stretti si trovano in isolamento domiciliare - spiega la società -, come da indicazione immediatamente ricevute da parte delle autorità competenti."