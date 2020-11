Pallavolo Serie A2, rinviata la gara di sabato 21 novembre tra Mondovì e Siena

E’ arrivata l’ufficialità dalla Legavolley relativamente al rinvio della gara che era in programma sabato 21 novembre a Mondovì tra la formazione di casa e la Emma Villas Aubay Siena. E’ la terza partita che la compagine toscana non può disputare e che rinvia fino a questo momento, dopo quelle da giocare in casa, al PalaEstra, contro Cantù e Brescia e che non si sono svolte nei tempi previsti dal calendario.I tamponi effettuati nei giorni scorsi hanno portato a riscontrare altre due positività nel gruppo squadra biancoblù. Sono al momento 10 i positivi al Coronavirus nella squadra senese. Le 8 persone del gruppo squadra che erano state trovate positive al Covid-19 la scorsa settimana si sono sottoposte ad un secondo tampone.I giocatori già negativi una settimana fa e che sono risultati negativi anche al secondo tampone di controllo hanno potuto concludere il periodo di isolamento domiciliare indicato dalle autorità competenti, e possono quindi ora riprendere gradualmente e parzialmente gli allenamenti. Sarà quindi un modo per ricominciare ad effettuare attività fisica e sportiva dopo giorni nei quali gli atleti biancoblù sono dovuti rimanere ciascuno nella propria abitazione in isolamento rispettando le norme vigenti.