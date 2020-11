Emma Villas, rinviata a data da destinarsi anche la gara casalinga contro Taranto

E’ il quarto match di campionato che la compagine biancoblù è costretta a posticipare

Anche la partita tra Emma Villas Aubay Siena e Prisma Taranto, che era in programma domenica 29 novembre, viene rinviata a data da destinarsi. In casa senese sono infatti ancora 7 i tesserati positivi al Coronavirus. Tre elementi del gruppo squadra si sono comunque negativizzati al Covid-19 e hanno gradualmente ripreso ad allenarsi al PalaEstra.Per la squadra senese è già la quarta gara di questo campionato che viene posticipata, dopo quelle casalinghe con Cantù e Brescia e la sfida da disputare a Mondovì. Taranto fin qui è riuscita a giocare solamente tre partite, proprio come Siena: il bottino della compagine pugliese è di 7 punti, frutto di un cammino di due vittorie ed una sconfitta.Nella prossima giornata, la settima del campionato, è già stata rinviata anche la gara tra Castellana Grotte e Cantù.Il calendario propone poi all’ottava giornata un altro impegno casalingo per la Emma Villas Aubay Siena, che per domenica 6 dicembre attende al PalaEstra l’Agnelli Tipiesse Bergamo, prima della trasferta da effettuare sette giorni dopo in Puglia contro la Bcc Castellana Grotte.