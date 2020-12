Grande vittoria per l'Emma Villas a Castellana Grotte

BCC CASTELLANA GROTTE-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1-3 (25-19, 24-26, 12-25, 22-25)

Una fantastica Emma Villas Aubay Siena al termine di una grande prestazione centra il successo sul campo della Bcc Castellana Grotte. La squadra di coach Alessandro Spanakis mette sul taraflex tanta qualità ed evidenzia pure carattere, andando a rimontare dopo aver perso il primo set. E’ un successo bello ed importante per i biancoblù. Siena fa festa e gioisce per questi pesanti tre punti in classifica nel campionato di pallavolo di Serie A2.Primo set Siena inizia la sfida in Puglia con Salsi in cabina di regia e Romanò in posto 2, Della Lunga e Yudin in banda, Truocchio e Panciocco al centro, Fusco in seconda linea a difendere.Parte forte Castellana Grotte che piazza un parziale di 7-3 guidata da Cazzaniga. Coach Alessandro Spanakis chiama time out per parlare con i suoi giocatori, Siena reagisce, alcune buone difese e gli attacchi di Romanò e Yudin permettono agli ospiti di riportarsi subito sulla parità: 8-8.Si va avanti a parziali, ora sono i pugliesi a trovarne un altro di 4-0 chiuso dall’ace di Garnica (13-9). Cazzaniga è in grande forma e continua a trovare giocate positive per la sua squadra. Un punto pesante, dopo una bella difesa della Bcc su Romanò, lo mette a segno ancora Cazzaniga (22-19). Due murate della Bcc ed il punto di Dall’Agnol chiudono il primo parziale (25-19).Secondo set Questa volta è Siena ad iniziare meglio il parziale: il muro a due toscano ferma Cazzaniga e porta avanti di due lunghezze la squadra ospite (2-4). Bene anche Yudin in attacco (7-9). E’ di nuovo parità quando Cazzaniga trova un grande angolo che gli permette di eludere il muro senese (9-9). Salsi trova bene Panciocco al centro, che va a segno (9-10). Lo stesso Panciocco pochi istanti dopo realizza un ace (9-11). Altro punto break senese con Truocchio che mura la pipe di Vedovotto (9-12). Romanò dà anche il +4 agli ospiti (10-14). Siena però si fa rimontare da un parziale pugliese, il muro vincente di Erati porta al 14-14. Risponde poco dopo Della Lunga: la sua battuta al salto in lungolinea è vincente (14-16). Siena allunga con Romanò e Yudin (14-18). Panciocco è attento a rete e avvicina la Emma Villas Aubay Siena alla conquista del secondo parziale (17-22). Un black out senese consente ai locali di riportarsi sul 22-23. La Bcc raggiunge la parità: la battuta di Cazzaniga mette in difficoltà la ricezione biancoblù, ne approfitta Dall’Agnol che realizza (23-23). I punti di Romanò e Dall’Agnol portano il set ai vantaggi (24-24). Della Lunga e Romanò conducono Siena alla conquista del secondo set (24-26).Terzo set Siena reattiva anche in avvio di terzo parziale: Romanò a segno, bel pallonetto di Della Lunga e ace di Yudin (1-5). Truocchio a muro si fa trovare nuovamente presente, quando Panciocco realizza un ace il punteggio è 3-8. La Bcc prova a recuperare, Garnica realizza un ace (6-10). Stavolta però la reazione di Siena è immediata con la schiacciata di Della Lunga (6-11). Bravo ancora Truocchio a muro (6-12). La combinazione Salsi-Truocchio porta un altro punto in dote ai toscani. Le bocche da fuoco senesi continuano ad andare a segno, consentendo agli ospiti di mantenere il vantaggio. Ancora Truocchio e Romanò portano punti (12-21). Splendida Siena e Truocchio è ancora dove deve essere, bravo a finalizzare un’altra opportunità. Fantastico Della Lunga dai 9 metri: lo schiacciatore biancoblù realizza tre ace di fila e chiude il terzo parziale (12-25).Quarto set Emma Villas Aubay ancora molto concentrata e attenta: Romanò in attacco non perdona (3-5). Di pregevole fattura un altro punto di Igor Yudin. La Bcc ha ora in campo anche Van Dijk, uno degli ex di giornata. Romanò e Della Lunga dai nove metri permettono a Siena di allungare nuovamente (14-16). L’opposto di Siena schiaccia quei palloni che spingono avanti Siena anche in questo set (19-22). Romanò ottiene il 21-24. Salsi chiude il set e l’incontro (22-25).: Cazzaniga 9, Dall’Agnol 11, Vedovotto 6, De Pandis (L), Ottaviani, Gitto, Patriarca 9, Rosso, De Santis (L), Garnica 2, Van Dijk 8, Zonta, Palmisano, Erati 12. Coach: Gulinelli. Assistente: Barbone.: Panciocco 8, Della Volpe, Salsi 2, Yudin 10, Fusco (L), Fantauzzo, Della Lunga 11, Milordini, Ciulli, Romanò 29, Truocchio 9. Coach: Spanakis. Assistente: Pelillo.Ortona 19 punti; Bergamo 17; Cuneo 14; Reggio Emilia 12; Santa Croce e Taranto 11; Brescia 10; Siena 7; Cantù 6, Castellana Grotte 4; Lagonegro e Mondovì 3.