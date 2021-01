Volley Serie A2 - L'Emma Villas Siena supera Cuneo con una spettacolare rimonta

EMMA VILLAS AUBAY SIENA -BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO 3-2 (23-25, 18-25, 25-17, 25-18, 15-10)

La Emma Villas Siena vince una partita bellissima, in rimonta dopo essere stata in svantaggio 0-2, nell'anticipo della seconda giornata di ritorno del Campionato di pallavolo di Serie A2. Vince con qualità, con coraggio, con determinazione, difendendo su tutti i palloni e tenendo buone percentuali in attacco.Primo set Siena comincia la sfida con Fabroni e Romanò sulla diagonale palleggiatore-opposto, Yudin e Della Lunga in banda, Zamagni e Barone al centro, Fusco libero. Cuneo inizia con Pistolesi-Wagner, Preti-Tiozzo, Codarin-Sighinolfi, Catania in seconda linea a difendere.Buono l’avvio dei padroni di casa con Yudin, Romanò e Della Lunga capaci immediatamente di mettere in difficoltà la difesa piemontese. Un paio di muri del team ospite e una schiacciata out di Romanò consentono alla Bam Acqua San Bernardo di prendere il largo (13-18). Ma stavolta è Cuneo a sbagliare un paio di attacchi di troppo, mentre Yudin mette a terra un pallone con astuzia. L’ace di Fabroni dà la parità (19-19). Preti è astuto e con il suo tocco dà il +2 a Cuneo (21-23). Wagner mette giù il pallone del set point (22-24). Della Lunga va a segno (23-24), l’errore in battuta di Romanò chiude però il primo set (23-25).Secondo set Gioco discontinuo per i padroni di casa anche in avvio di secondo parziale, gli ospiti ne approfittano e si portano sul +4 (7-11). Rimonta senese, parziale di 4-0 chiuso dal muro di Zamagni e dal punto di Yudin (11-11). Codarin e Preti vanno a segno. Ed è proprio Preti a siglare un break importante nel set, con due ace di fila (13-17). L’errore di Romanò e due ace consecutivi di Preti indirizzano definitivamente il set (13-20). Sighinolfi mette giù un altro pallone (16-23), ancora lui realizza il punto del set point. Preti mette giù il pallone che chiude il secondo parziale sul 18-25.Terzo set In questa occasione Siena comincia meglio e con un muro di Zamagni chiude un parziale di 5-2 in proprio favore. Romanò a segno due volte, nella seconda circostanza finalizza una free-ball. La pipe di Yudin porta al 12-7, +5 per Siena. Wagner rintuzza con una bella schiacciata. Ancora il russo-australiano a segno da posto 4 (14-8). Yudin è incontenibile in questa fase del match (16-9). L’ace di Yudin vale il 21-12. Di Della Lunga il punto numero 23 per Siena, due punti di Romanò chiudono il set sul 25-17.Sono stati 7 i punti di Yurin Romanò (70% in questo set), 6 quelli di Yudin (57%).Quarto set Due ace di fila di Romanò portano avanti i biancoblu (8-5). Bene ancora Yuri Romanò, che mette fine ad un punto molto lungo giocando con profitto sulle mani del muro cuneese (9-5). Barone mura Tiozzo per il 10-5, poco dopo Fabroni innesca alla grande Dore Della Lunga per l’11-6. C’è un’altra murata di Barone, questa volta su Wagner (12-6). Rocco Barone è on fire, il centrale senese realizza un altro punto finalizzando in questa occasione una veloce. Bravo nuovamente Della Lunga a mettere a segno la pipe preparata splendidamente da Marzo Fabroni (16-9). Il palleggiatore si mette in proprio con un servizio vincente, poi un suo fantastico tocco a rete vale il 21-15. Yudin bravo pure a rete (23-15), l’errore in battuta di Cuneo porta la sfida al tiebreak (25-18).Quinto set Barone mura Wagner (1-0), il centrale di Siena si ripete ancora sull’opposto di Cuneo (2-0). Bene Della Lunga in attacco, Romanò mette giù il pallone che vale l’8-6 del cambio campo. Ed è ancora Yuri Romanò l’autore di una bellissima giocata, l’ace del 9-6. Importantissimo il muro di Zamagni (12-8), Sighinolfi spara out. Yudin a segno, l’errore in attacco di Cuneo dà il 15-10 conclusivo.: Zamagni 4, Panciocco, Crivellari (L), Della Volpe 1, Yudin 20, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 12, Della Lunga 14, Fabroni 4, Ciulli, Romanò 22, Truocchio. Coach: Spanakis. Assistente: Pelillo.: Gonzi, Codarin 13, Tiozzo 12, Bonola 1, Pistolesi 1, Galaverna 5, Wagner 18, Catania (L), Bisotto (L), Preti 16, D’Amato, Chiapello, Sighinolfi 6. Coach: Serniotti. Assistente: Casale.Bergamo 29 punti; Taranto 24; Cuneo 22; Brescia 20; Ortona 19; Santa Croce, Reggio Emilia e Siena 14; Castellana Grotte 10; Cantù 9; Mondovì 8; Lagonegro 3.