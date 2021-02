Volley Serie A2 - Emma Villas ospita Mondovì, la presentazione di coach Spanakis

L’allenatore della Emma Villas Aubay Siena: “Dobbiamo migliorare dove sappiamo che abbiamo margini”

Domani, domenica 14 febbraio, alle ore 16 al PalaEstra si sfidano Emma Villas Aubay Siena e Sinergy Mondovì, gara valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di volley maschile. I toscani arrivano da quattro vittorie consecutive e proveranno a proseguire la striscia collezionata fin qui.Siena è quarta in classifica: 26 sono i punti della squadra allenata da coach Alessandro Spanakis, 8 le vittorie e 8 le sconfitte (16 le gare disputate). La Sinergy Mondovì è decima: 16 i punti dei piemontesi, che hanno un ruolino di marcia di 5 vittorie e 12 sconfitte (17 quindi i match giocati).La partita di andata venne rinviata rispetto alla data del 22 novembre, quando la sfida era in calendario, e alla fine è stata giocata il 12 gennaio: la gara ha visto uscire vincitrice la Sinergy al tiebreak con il risultato di 3-2. I senesi sono caduti sotto i colpi di Paoletti e Borgogno, autori di 22 punti testa, e di Ferrini, che mise a terra 13 palloni. Ma da allora il team senese ha messo una marcia più alta: nelle cinque gare del girone di ritorno Siena ha sempre vinto, iniziando una importante rimonta in classifica.“La partita di andata non è stata assolutamente facile, soprattutto nell’approccio iniziale. E’ evidente che ci sia la voglia di rifarci dopo quella sconfitta e di allungare la striscia vincente”.“Nessun segreto, semplicemente abbiamo migliorato alcune situazioni di gioco e la squadra ha preso maggiore consapevolezza del proprio valore”.“Come detto, sicuramente alcuni aspetti del gioco stanno migliorando; primo tra tutti è l’attacco, soprattutto nella prima azione di cambio palla. Anche il muro-difesa sta crescendo mentre dobbiamo ancora limare gli errori, soprattutto quando la situazione richiede una gestione conservativa. Questo è un processo che passa dall’allenamento e dalla continua ricerca di eccellenza da parte dei ragazzi. Non ci si deve accontentare di qualche risultato positivo ma anzi bisogna aggiungere un mattoncino ogni giorno”.“Mondovì è una squadra fisica, con una diagonale esperta e tanti giovani interessanti. Sappiamo quali sono le loro qualità ma in questo momento è fondamentale pensare a quello che dobbiamo fare nella nostra metà campo. Gestire le difficoltà con la massima disponibilità da parte di tutti e cercare di migliorare dove sappiamo che abbiamo margini”.“Quest’anno le difficoltà sono all’ordine gel giorno e conquistare una vittoria fuori casa con una squadra come Brescia dopo aver perso in corsa Fabroni di certo ha un valore importante, soprattutto per il morale. Ora però quella partita è passata e dobbiamo focalizzarci su quello che ci aspetta domenica, e cioè un altro impegno molto difficile da affrontare con grande determinazione”.Arbitreranno la sfida Mariano Gasparro e Simone Fontini. La gara sarà giocata a porte chiuse, ma il match verrà trasmesso in diretta streaming sui canali della Legavolley. Emma Villas Aubay offrirà il servizio con più telecamere a riprendere la sfida, con telecronaca del match e con interviste prima e dopo la gara.