Volley Serie A2 - Brescia vince gara4 ed elimina la Emma Villas Siena

GRUPPO CONSOLI CENTRALE DEL LATTE BRESCIA-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-1 (25-21, 23-25, 25-19, 25-21)

Sfuma il sogno della Emma Villas Aubay Siena che al centro sportivo San Filippo cede per 3-1 contro Brescia. La Gruppo Consoli Centrale del Latte chiude la serie di semifinale del campionato di pallavolo di Serie A2 per 3 match ad 1 e conquista la finale dove affronterà Taranto.Brescia in campo con Tiberti-Galliani, Cisolla-Bisi, Esposito-Candeli, Franzoni. Siena inizia con Fabroni al palleggio, Romanò in posto 2, Yudin e Massari in banda, Barone e Zamagni centrali, Fusco libero.Galliani parte subito con 2 punti a segno. Primo vantaggio senese con il pallonetto di Yuri Romanò (2-3). Muro di Barone per il 2-4. Brescia pareggia, ma i toscani rimettono la testa avanti con Massari. L’ace di Candeli vale il 6-6. Bisi a segno dai nove metri, Zamagni impatta sull’8-8. Fabroni cerca in due circostanze Barone ed il centrale senese si fa trovare pronto (11-11). Romanò e Bisi mettono a segno altri punti importanti per le rispettive squadre. Il tocco di Massari vale il 14-15. Un super Yudin realizza due punti di pregevole fattura (16-17). Bene Romanò (17-18).Spettacolare la difesa senese con Fabroni che alza il pallone e Yudin lo schiaccia nel campo avversario con pregevole qualità (18-20). Ma è qui che Brescia piazza un parziale di 6-0 grazie ad un muro che produce risultati e ad alcuni errori di troppo da parte di Siena. L’ace di Tasholli porta al 24-20. Esposito chiude il primo set sul 25-21.Barone mura Cisolla e Siena è avanti (5-6). Romanò e Massari portano la Emma Villas Aubay sul +2 (8-10). Ace di Galliani (10-10). Ace anche di Candeli (12-11). Capolavoro di Cisolla (16-16). Galliani trova il mani-out del muro senese per il 17-16, Yudin pareggia. La combinazione Fabroni-Romanò produce un punto break del sorpasso (17-18). La veloce di Zamagni riporta il punteggio in parità sul 20-20. Siena avanti con Romanò (20-21). L’opposto di Siena è “on fire” (22-23). Molto buono l’ingresso di Rocco Panciocco in battuta, lo schiacciatore bravo anche in fase difensiva. L’errore di Bisi chiude il secondo set sul 23-25.Capolavoro di Fabroni per l’1-2 in avvio di terzo parziale. Pareggia Cisolla con un tocco delicatissimo. Massari da posto 4 è nuovamente ispirato, bel muro di Yudin per il 5-6. Romanò a segno per l’8-8. Molto bravo Yudin in ricezione su bellissimo servizio di Cisolla e Zamagni schiaccia per il 9-10. L’ace di Massari vale il 9-11. Brescia rientra con Galliani (12-12). E’ l’opposto di Brescia ad imprimere un’accelerazione: dai nove metri Galliani realizza un ace, il muro bresciano porta al +3 dei locali (16-13). Con Bisi Brescia tocca anche il +4 (18-14). Punto break di Massari per il 18-16. Tiberti di seconda elude il muro e beffa la difesa senese, è il ventunesimo punto bresciano (21-18). Ace di Esposito per il 23-18. Al centro Candeli colpisce, l’errore di Romanò dà il terzo set a Brescia (25-19).Brescia inizia con un parziale di 5-2. Esposito a segno per l’8-5 con una bella combinazione chiusa al centro. Il muro su Bisi porta al 10-9. Tiberti in prima persona è autore del 12-10. Galliani vola sopra il muro senese: 14-11. Massari riavvicina Siena (14-12). Ma sono Galliani, Bisi e Cisolla ad imprimere un’accelerazione che porta i padroni di casa sul 19-15. Barone colpisce dal centro (19-16). Galliani mura Massari (20-16). Galliani fa 21-17, Bisi realizza un altro punto break (22-17). Bravo Fantauzzo in difesa, Romanò riavvicina Siena sul -2 (22-20). Un punto lunghissimo è chiuso da Romanò (22-21). Candeli colpisce al centro (23-21). Bisi dà il match point ai suoi (24-21), l’ace di Galliani chiude il set sul 25-21 e l’incontro.: Orlando, Tasholli, Tiberti 3, Cogliati, Bergoli, Bisi 22, Franzoni (L), Galliani 17, Candeli 9, Esposito 7, Cisolla 11, Crosatti, Tonoli, Ghirardi (L). Coach: Zambonardi. Assistente: Iervolino.: Zamagni 5, Panciocco, Crivellari (L), Della Volpe, Yudin 8, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 9, Fabroni 1, Ciulli, Massari 18, Romanò 21, Truocchio. Coach: Spanakis. Assistente: Pelillo.