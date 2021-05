Lorenzo Tubertini nuovo allenatore della Emma Villas Siena

Il tecnico modenese, classe ’72, ha alle spalle 13 stagioni totali in Serie A, di cui 12 in SuperLega, in qualità di primo e secondo allenatore



Un background ricco di esperienze e di traguardi, dal femminile al maschile, anche in categorie minori (la promozione dalla B1 alla A2 a Mantova) e soprattutto una formazione professionale plasmata dai tanti anni in cui è stato il vice di Lorenzetti.



Proprio nella sua città natale, Modena, inizia il suo percorso a soli 19 anni entrando nel mondo del volley femminile di A1 come secondo allenatore. Arriva nel 2002 il debutto ufficiale come giovanissimo vice coach nell’A1 maschile.



Da lì a soli due anni, nel 2004, conquisterà la Coppa CEV con Modena, il suo primo titolo come vice alla guida del team gialloblù nella massima categoria. E proprio in quell’occasione si ricorda un particolare episodio che lo vide protagonista nella famosa notte in cui la Kerakoll Modena si giocò il tutto e per tutto nella qualificazione alla Final Four di Coppa CEV contro i francesi del Poitiers. Quella notte, a prendere le redini del team orfano di un esonerato Lorenzetti e in attesa dell’arrivo di Menarini, fu proprio l’allora trentunenne Lorenzo Tubertini che riaccese la speranza gialloblu contro i francesi vincenti nel match di andata. Un risultato netto (3-0) su un tabellino che vide per la prima volta il suo nome accanto alla qualifica di primo allenatore.



I successivi anni Tubertini si “fa le ossa” in qualità di primo con Mantova e Piacenza, fino al ritorno a casa, a Modena, ancora a fianco di Angelo Lorenzetti che accompagnerà nelle conquiste di due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e la vittoria dello scudetto nel 2016.



Nella seconda metà della stagione 2016/2017 Tubertini subentra all’head coach Roberto Piazza e, non facendosi trovare impreparato, traghetta i campioni d’Italia alla semifinale scudetto e ai playoff di Champions League.



Da quel momento gli incarichi successivi lo vedranno come in qualità di primo allenatore dei vari team di SuperLega. Non trova la quadra a Vibo Valentina da cui si separa consensualmente ed inizia il triennio alla corte di Latina fino al momento del suo arrivo, prima detto, a Lagonegro dopo l’addio ai laziali.



“Sono molto felice che la Emma Villas Aubay Siena abbia visto in me una figura all’altezza delle sue aspettative - ha dichiarato coach Tubertini alla firma -. Sono nella pallavolo da quasi 30 anni e conosco Siena come un club ambizioso che vuole continuare lungo uno specifico percorso, strutturandosi al meglio. È una società che ha anche già approcciato alla massima serie ed è stato un grande obiettivo raggiunto, per nulla semplice: l’A2 è un campionato molto competitivo, con limitato uso di atleti stranieri, ed ha l’incombenza e la necessità di incastrare tutta una serie di meccanismi per poter arrivare a determinati risultati. La Emma Villas ha subito anche la retrocessione e bisogna riconoscerle il merito e l’onore di non aver mai mollato, di aver continuato a mantenere lo stesso stile ed approccio alla sfida. Ancora oggi è lì a non accontentarsi, ad ambire al meglio. Questo è uno dei motivi principali che non mi ha fatto avere dubbi a riguardo. Conosco molto bene la città del Palio perché i miei suoceri vivono a Siena. La mia compagna è originaria di Poggibonsi, quindi oltre a conoscere molto bene il PalaEstra conosco già da molto vicino questa meravigliosa città, la sua piazza e i suoi scorci”.



Con l’arrivo di Tubertini si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2021/2022 a Siena: dirigenza e coach sono a lavoro per allestire il nuovo roster.



CARRIERA



2020-21 Cave del Sole Geomedical Lagonegro A2 (dal 18/11/2020)



2020-21 Top Volley Cisterna A1 (fino al 9/10/2020)



2019-21 Top Volley Cisterna A1



2018-19 Taiwan Exellence Latina A1



2017-18 Callipo Vibo Valentia (fino al 5 gen.) A1



2016-17 Azimut Modena A1



2016 DHL Modena (dal 7 feb) A1



2015-16 DHL Modena (2° All.) A1



2014-15 Parmareggio Modena (2° All.) A1



2013-14 Casa Modena (2° All.) A



2012-13 Casa Modena (2° All.) A1



2011-12 Copra Piacenza* B2



2010-11 Copra Piacenza B2



2009-10 Copra Piacenza B2



2008-09 Copra Piacenza B2



2007-08 Top Team Mantova (fino al 19 ott) A2



2006-07 Top Team Burro Virgilio Mantova B1



2005-06 Top Team Burro Virgilio Mantova B1



2004-05 Daytona Modena (2° All.) A1



2003-04 Kerakoll Modena (2° All.) A1



2002-03 Kerakoll Modena (2° All.) A1



1998-99 Omnitel Modena (2° All.) Femminile A1



1997-98 Omnitel Modena (2° All.) Femminile A1



1996-97 Anthesis Modena (2° All.) Femminile A1



1995-96 Anthesis Modena (2° All.) Femminile A1



1994-95 Anthesis Modena (2° All.) Femminile A1



1993-94 Isola Verde Modena (2° All.) Femminile A1



1992-93 Isola Verde Modena (2° All.) Femminile A1



PALMARES



2016 Supercoppa con Modena (2°)



2015-16 Scudetto con Modena (2°)



2015-16 Coppa Italia con Modena (2°)



2015 Supercoppa con Modena (2°)



2014-15 Coppa Italia con Modena (2°)



2006-07 promozione in A2 con Mantova



2003-04 Coppa Confederale con Modena (2°)



1996-97 Coppa delle Coppe femminile con Modena (2°)



1995-96 Coppa delle Coppe femminile con Modena (2°)



1993-94 Coppa delle Coppe femminile con Modena (2°)