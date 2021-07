Dario Iannaccone chiude il reparto schiacciatori alla Emma Villas Siena

Dario Iannaccone, schiacciatore di 198 cm, classe 2001, completa il reparto delle bande biancoblù. Un’altra rappresentanza del territorio laziale a disposizione di Coach Tubertini per la nuova Emma Villas Aubay Siena.



Nato ad Avellino ma vive a Roma, Dario proviene da una stagione in A3 con la SMI Roma e con Siena è alla sua prima esperienza fuori casa. Cresce con la Giro Volley, va in prestito a Sempione Pallavolo per la trafila delle giovanili mentre gioca contemporaneamente in prima divisione e in Serie C. In questi anni di formazione diventa campione provinciale Under 15 e campione regionale Under 16 e 18. Nel 2020 avviene il salto in Serie A.



Come è stata questa ultima esperienza in Serie A?



"È andata bene, credevo di trovare più difficoltà invece sono riuscito a sfruttare gli spazi che avevo a disposizione. Sono rimasto soddisfatto della stagione, sia a livello individuale che di squadra."



Come è andata la trattativa con Siena?



"È avvenuto tutto molto all’improvviso, io stesso sono rimasto spiazzato dalla velocità dell’accordo e onorato dalle attenzioni ricevuti da un club come la Emma Villas. Non mi sarei mai aspettato di ricevere una telefonata così dopo un solo anno di Serie A. In un pomeriggio si è svolta la trattativa e ho potuto parlare sia con il ds che con coach Tubertini."



Prima avventura fuori casa, come ti senti?



"Non posso dire di essere preoccupato ma sicuramente emozionato. È un importante salto di qualità, professionale ed umano."



Pronto a salire di un gradino: che ne pensi del campionato di A2?



"Rispetto agli altri anni durante quest’ultima stagione ho seguito maggiormente il campionato di A2, è ovvio che il passo è differente rispetto all’A3. Mi aspetto una stagione tosta ma sono pronto a dare il mio contributo alla squadra. Anche se questo significherà mettermi in gioco e a lavorare anche il doppio rispetto agli altri."