Volley Serie A2, la Emma Villas Siena inizia il campionato contro Motta di Livenza

Si partirà il 10 ottobre e la Emma Villas Aubay Siena di coach Lorenzo Tubertini inizierà il suo percorso nel prossimo campionato di volley di Serie A2 in casa, al PalaEstra. L’avversaria sarà la neopromossa Motta di Livenza. Dopo mesi si tornerà a fare sul serio, con una partita che (si spera finalmente davanti a spettatori) andrà ad assegnare punti per la classifica.La settimana seguente i senesi vivranno la prima trasferta della stagione, che sarà a Reggio Emilia nel palazzetto dove fino a pochi mesi fa giocavano Pinelli e Mattei, ora biancoblù, e dove nella prossima stagione giocherà Matteo Zamagni.Il 24 ottobre al PalaEstra si giocherà una partita di cartello, un match che negli ultimi anni ha sempre avuto un valore importante e un peso in campionato o in Coppa Italia: sarà Siena contro Bergamo, due team che nelle ultime stagioni hanno battagliato nelle prime posizioni del torneo di Serie A2.La settimana seguente un altro classico di A2, con la trasferta in Piemonte a Mondovì.Novembre proporrà poi due match casalinghi e due in trasferta. Il 7 al PalaEstra arriverà Lagonegro, ex team di coach Tubertini e di Tiziano Mazzone. La domenica successiva i senesi andranno in Abruzzo, attesi dalla Impavida Ortona di Pasquale Fusco. Il 21 ci sarà la rivincita della serie di semifinale di playoff della scorsa stagione: la Emma Villas Aubay Siena ospiterà infatti Brescia, giunta pochi mesi fa in finale e quindi ad un passo dalla vittoria del campionato di Serie A2 e dalla promozione in Superlega.Domenica 28 novembre trasferta contro Porto Viro, altra neopromossa, squadra di Marco Fabroni, Filippo Vedovotto, Rocco Barone, Romolo Mariano. Sarà una giornata con tanti ex in campo.Domenica 5 dicembre in programma un’altra sfida che è stata spesso di cartello in Serie A2 e che è stata vissuta e disputata anche in Superlega: al PalaEstra si giocherà Emma Villas Aubay Siena – Bcc Castellana Grotte. Sarà in campo l’ex biancoblù Andrea Truocchio.Mercoledì 8 dicembre lunga trasferta a Cuneo, mentre domenica 12 dicembre giornata di riposo.Il girone di andata si chiuderà domenica 19 dicembre con la trasferta contro Cantù e domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con la sfida casalinga contro Santa Croce.Il girone di ritorno si aprirà il 2 gennaio 2022 e prevede poi l’ultima sfida della regular season a Santa Croce sull’Arno domenica 3 aprile.