Emma Villas Siena, il programma dei test match del precampionato

Si parte a Modena l’8 settembre, quattro giorni dopo al PalaEstra impegno con la Nazionale juniores

Al momento sono otto gli appuntamenti per i test match programmati dalla Emma Villas Aubay Siena in questa fase di precampionato. Si tratta di un periodo molto importante per riuscire a realizzare e a formare la miglior chimica di gruppo possibile. E in questa ottica i test match avranno un valore rilevante e significativo proprio perché daranno la possibilità alla squadra allenata da coach Lorenzo Tubertini di confrontarsi con altri team, tra l’altro di varie categorie perché Siena sfiderà compagini di Superlega, di Serie A2 e di Serie A3.Il tutto in vista del via ufficiale della stagione che sarà il 10 ottobre, quando i senesi giocheranno al PalaEstra la prima giornata del campionato di Serie A2 contro Motta di Livenza.Il programma dei test match precampionato prenderà il via l’8 settembre, con la Emma Villas Aubay Siena che giocherà al PalaPanini contro Modena.Il 12 settembre la Emma Villas Aubay Siena sfiderà al PalaEstra la Nazionale italiana juniores.Tre giorni più tardi, il 15 settembre, un altro test match al PalaEstra e stavolta l’avversaria sarà la Maury’s Tuscania.Il 18 settembre, invece, sarà Siena ad andare a Tuscania per un triangolare che vedrà coinvolte la formazione di casa e Santa Croce sull’Arno.Il programma prevede poi due sfide contro Ravenna: la prima verrà disputata in Emilia il 22 settembre, la seconda a Siena il 25 settembre.E poi ancora il 29 settembre al PalaEstra un altro test match contro Santa Croce sull’Arno.L’ultimo appuntamento del precampionato senese sarà il 2 ottobre: il team di coach Tubertini sarà a Santa Croce sull’Arno per il Memorial Parenti.Gli orari e ulteriori informazioni verranno comunicati in prossimità dei testmatch.