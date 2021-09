Mercoledì 8 settembre a Modena primo test match stagionale per la Emma Villas Siena

Mercoledì 8 settembre sarà il momento del primo test match stagionale per la Emma Villas Aubay Siena, che sarà impegnata nel palazzetto dello sport di Modena contro una squadra che ha scritto la storia del volley. Il via alla sfida sarà alle ore 17,15. Gli aggiornamenti della partita saranno forniti sui canali social della Emma Villas Aubay Siena.Domenica 12 settembre, invece, i senesi vivranno alle ore 17 il primo test match stagionale casalingo al PalaEstra: quel giorno a Siena arriverà la Nazionale italiana juniores. L’amichevole al PalaEstra sarà aperta al pubblico, che potrà assistere alla sfida gratuitamente. Chi arriverà al PalaEstra dovrà essere munito di green pass, oppure dovrà certificare l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti, e all’interno del palazzetto dovrà indossare la mascherina ed osservare il distanziamento e tutte le norme anti-Covid in vigore.“La preparazione sta andando avanti molto bene – commenta il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Andrea Mattei. – Sono contento per come tutto il gruppo sta approcciando a queste giornate, c’è già una buona unione tra di noi e siamo tutti sintonizzati sulla stessa frequenza. Abbiamo tutti l’unico obiettivo che è quello di allenarci al meglio”.Ancora Mattei: “Conoscevo già buona parte dei ragazzi di questo gruppo, sono contento di averli ritrovati, in questo roster ci sono delle persone d’oro che hanno un valore sia da un punto di vista sportivo e pallavolistico che umano. Dovremo essere forti sia di testa che di fisico. Le cose stanno andando come mi aspettavo, ho ritrovato una società ancora più matura di quello che avevo visto nell’anno in cui giocammo la Superlega. Sono molto felice e credo che potremo raggiungere buoni risultati. In questa squadra siamo tutti pronti a sacrificarci per gli altri, questo è un elemento importante per formare un gruppo”.