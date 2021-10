Emma Villas Siena, presentate le nuove maglie

"Abbiamo scelto un’immagine più classica senza rinunciare all’approccio innovativo"

La Emma Villas Aubay Siena presenta le sue nuove maglie da gioco, che accompagneranno la cavalcata del team senese nel campionato di Serie A2 che prenderà il via domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 18, con la sfida contro Motta di Livenza. Si riparte, e ciò avverrà con gli spettatori in presenza. Finalmente i sostenitori e gli appassionati di volley potranno tornare ad assistere dal vivo allo spettacolo che questo sport può garantire.Siena arriva a questa giornata con le sue nuove divise da gioco. Che sono ormai un elemento identitario per i club, oltre a rappresentare un oggetto da collezione per molti appassionati. Così si spiega l’attesa che ogni anno precede la presentazione delle divise da gioco. Quest’anno le maglie sono state indossate in un set fotografico che si è tenuto in un luogo simbolico della città come il Santa Maria della Scala in Piazza Duomo.“I kit home e away 21/22, per le gare casalinghe e in trasferta, vedono un ritorno al binomio di colori del club sebbene con due varianti fondamentali – spiega Chiara Li Volti, responsabile comunicazione della Emma Villas Aubay Siena. – Nell’Home kit, color blu notte, l’introduzione dell’oro come colore secondario e la scelta monocromatica per i loghi dei jersey sponsor. Per l’Away kit invece c’è stato il ritorno al bianco ma nella sua declinazione color avorio, con rifiniture blu e una texture a filo d’oro. La scelta è stata quella di un ritorno ad un’immagine più classica senza pur rinunciare all’approccio innovativo che ci ha sempre rappresentato”.Ancora Li Volti: “I nostri partner, dal title Aubay ai jersey sponsor presenti sulle maglie, sono i primi destinatari del nostro ringraziamento: per la fiducia riposta e per questo legame che negli anni si è consolidato ed evoluto e ci permette, oggi come ieri, di essere sempre più competitivi nel settore ed auspicare alla massima qualità nel marketing e nella comunicazione del club. Le divise da gioco sono diventate negli ultimi anni, nei diversi sport, un elemento molto importante nella costruzione identitaria delle società sportive, per questo la Emma Villas Aubay Siena ha sempre investito in esse con assoluta cura e rispetto. Anche quest’anno lo sponsor tecnico Macron e la partnership con lo store di Città di Castello – Linea Sport 94 è stata vitale per la messa in forma dei nostri processi creativi”.Le nuove maglie da gioco del team senese sono state mostrate e “presentate” al Santa Maria della Scala, luogo centrale della Siena di ieri come della città di oggi. Una location straordinaria che ha unito in questo caso la passione per lo sport con l’amore per la storia e l’arte, che al Santa Maria si respirano ad ogni angolo.Dichiara Chiara Li Volti: “Per la presentazione abbiamo scelto una location all’altezza dell’immagine proposta. Ringraziamo il Comune di Siena e il complesso museale Santa Maria della Scala con il suo splendido staff. Le diverse sale del Santa Maria della Scala sono state cornice e atmosfera perfetta per i nostri nuovi kit e la nostra brand identity. Vogliamo rappresentare la bellezza che Siena e la sua straordinaria storia ci riservano e siamo ben felici di mostrarla a tutta l’Italia che attraverseremo durante il nostro campionato”.