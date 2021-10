Brutta prestazione per a Emma Villas superata 3-0 al PalaEstra da Motta di Livenza

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-HRK MOTTA DI LIVENZA 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)

Non inizia bene il campionato per la Emma Villas Aubay Siena, che esce sconfitta in casa contro Motta di Livenza per tre set a zero. Gli ospiti giocano un match di sostanza, tengono buone percentuali in attacco e guidati da Gamba conquistano i primi tre punti della loro stagione.Siena inizia con Pinelli in cabina di regia e Onwuelo in posto 2, Ottaviani e Mazzone in banda, Rossi e Mattei al centro, Sorgente libero. Motta di Livenza parte fortissimo, con uno 0-7 in proprio favore. Pinelli guarda al centro e trova Rossi e Mattei che realizzano punti preziosi (7-13). Mazzone gioca bene sulle mani del muro ospite. Ottaviani da posto 4 e un muro vincente di Panciocco riportano Siena a -5 (11-16). Gamba e Secco danno tuttavia punti importanti agli ospiti (12-18). Troppe le battute sbagliate dai senesi nel primo set, addirittura 7. Ottaviani va ancora a segno, con il servizio out di Pinelli si chiude il primo set sul 19-25. Sono stati 6 i punti di Ottaviani nel primo parziale, 4 quelli di Panciocco. Per Motta di Livenza 5 punti di Secco e 4 di Gamba.Gli ospiti si portano sul +4 a metà del secondo parziale con l’ace di Alberini. Secco Costa mette giù il pallone del 10-14, gli risponde Mazzone. Un muro di Ottaviani su Gamba dà il punto break che riporta Siena sul -2 (15-17). Il tocco di Alberini beffa i senesi e consente a Motta di Livenza di portarsi sul +3 (17-20). Cattaneo (autore di 6 punti con il 71% in attacco in questo set) trova un’ottima traiettoria in diagonale, l’errore di Mazzone chiude il secondo set sul 19-25.Due punti di Ottaviani portano Siena sul 6-4. Punto break di Onwuelo (9-7). Ancora Onwuelo a segno per l’undicesimo punto senese (11-11). Panciocco chiude una freeball per il 12-11. Troppi errori da parte dei padroni di casa, gli ospiti prendono il largo pure in questo parziale. Biglino chiude il terzo set sul 16-25. La Emma Villas Aubay Siena chiude con 11 errori in attacco e con il 40% in attacco contro il 58% del team ospite.: Pinelli, Tupone, Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 6, Ottaviani 12, Mazzone 4, Mattei 4, Onwuelo 10, Rossi 2, Agrusti, Iannaccone. Coach: Tubertini. Assistente: Falabella.: Zaccaria (L), Saibene, Alberini 3, Loglisci, Gamba 18, Ferrato, Cattaneo 8, Biglino 5, Morchio, Secco Costa 8, Acuti, Luisetto 6, Battista (L). Coach: Lorizio. Assistente: Mattia.Arbitri: Lorenzo Mattei, Ugo Feriozzi.NOTE. Percentuali in attacco: Siena 40%, Motta di Livenza 58%. Positività in ricezione: Siena 64% (34% perfette), Motta di Livenza 54% (27% perfette). Muri punto: Siena 4, Motta di Livenza 7. Ace: Siena 0, Motta di Livenza 3. Errori in battuta: Siena 14, Motta di Livenza 12.Spettatori: 820.Durata del match: 1 ora e 20 minuti (27’, 28’, 25’).