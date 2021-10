La Emma Villas Siena sconfitta nettamente a Reggio Emilia per 3-0

CONAD REGGIO EMILIA-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-0 (25-22, 25-23, 25-19)

Reggio Emilia si aggiudica per 3-0 la sfida valevole per la seconda giornata di campionato nel palazzetto dello sport di Rubiera. La Conad serve assai bene e mette spesso in difficoltà la ricezione dei senesi, che non riescono a mantenere i vantaggi via via acquisiti durante i set.Siena inizia la sfida con Pinelli in cabina di regia e Onwuelo opposto, Ottaviani e Panciocco in banda, Mattei e Rossi centrali, Sorgente libero.Si comincia con una pipe a segno di Ottaviani. Reggio Emilia ribalta tutto in pochi istanti e con l’ace di Zamagni si porta sul 3-1. Panciocco e Onwuelo danno la parità ai biancoblu (3-3). Non bene la ricezione senese in avvio di match, tre punti di Andrea Rossi permettono comunque alla squadra di coach Tubertini di mantenere la parità (10-10). La Conad allunga e tocca il +4 con un muro vincente (15-11). Altri due muri vincenti dei locali, quando Suraci mette le mani sull’attacco senese il punteggio è sul 18-13. Marretta schiaccia il 19-14. Dai nove metri Ottaviani mette dentro l’ace che vale il 20-17. Si ripete poco dopo con un’altra battuta vincente (20-18). Onwuelo e Panciocco mettono giù palloni delicati, ma Siena resta dietro (23-20). Cominetti chiude il primo parziale sul 25-22.I senesi mettono la testa avanti nel secondo set con Panciocco che non fallisce la schiacciata che vale il punto del 7-8. Dopo un ottimo servizio di Ottaviani Panciocco si ripete poco dopo per il +2 Siena (7-9). Ancora molto bene la difesa senese, poi Ottaviani trova proprio l’incrocio delle righe (7-10). Un incontenibile Ottaviani è autore anche di un servizio vincente (7-11).Il break senese prosegue, Rossi è autore di un muro-punto che dà a Siena il quinto punto di fila e porta il punteggio sul 7-12. Panciocco dai nove metri va a segno beffando con una palla corta la ricezione della Conad. Un altro punto break arriva pochi secondi dopo quando dopo il tocco del muro e la difesa biancoblu Ottaviani ha trovato una bellissima schiacciata vincente in diagonale.I reggiani però infilano un turno in battuta straordinario da parte di Tim Held e passano avanti (19-18). Si arriva al 22-22 con schiacciata di Onwuelo. Il muro di Suraci su Panciocco chiude il secondo set sul 25-23.Non sono bastati i 6 punti di Panciocco in questo parziale al team senese.La Conad mette la freccia con il servizio di Suraci (10-8). Onwuelo poco dopo gioca bene sulle mani del muro locale (10-9). Poi l’opposto senese mura Marretta per il punto del pareggio. Punteggio ad elastico: ora un muro-punto senese e un errore dell’attacco locale portano la Emma Villas Aubay sull’11-13. Magia di Garnica per il 12-13. Veloce Pinelli-Rossi ed è +2 Siena: 12-14. Reggio sfrutta però bene altri turni di battuta, Siena non è perfetta in ricezione. In pochi minuti la situazione si capovolge, Scopelliti è bravo a trovare il punto del 18-15. L’ace di Cominetti vale il 19-15. Ancora un muro vincente dei locali: 20-15.Due ace di Pinelli sembrano poter riaprire tutto (20-18). Mian dai nove metri con l’aiuto del nastro va a segno per il 22-18. Poco dopo si ripete per il 23-18. Zamagni chiude il set sul 25-19 e fa terminare la sfida.: Zamagni 8, Catellani, Held 4, Sesto, Cagni (L), Scopelliti 9, Cominetti 11, Mian 2, Cantagalli, Garnica 4, Morgese (L), Suraci 12, Marretta 10. Coach: Mastrangelo. Assistente: Fanuli.: Pinelli 3, Tupone, Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 13, Ottaviani 10, Mazzone, Mattei 5, Onwuelo 14, Rossi 7, Agrusti, Iannaccone. Coach: Tubertini. Assistente: Falabella.Arbitri: Antonella Verrascina, Vincenzo Carcione.NOTE. Percentuale in attacco: Reggio Emilia 59%, Siena 57%. Muri punto: Reggio Emilia 8, Siena 7. Positività in ricezione: Reggio Emilia 58% (32% perfette), Siena 50% (29% perfette). Ace: Reggio Emilia 11, Siena 6. Errori in battuta: Reggio Emilia 7, Siena 9.Durata del match: 1 ora e 24 minuti (28’, 30’, 26’).