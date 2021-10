Paolo Montagnani alla guida della Emma Villas Aubay Siena

Paolo Montagnani firma con la Emma Villas Aubay Siena. Il tecnico livornese sostituirà Lorenzo Tubertini alla guida della formazione biancoblu.



Montagnani, classe 1968, per 11 stagioni si è seduto sulle panchine della massima serie e della serie A2. Vecchia conoscenza per il team senese, Coach Montagnani guidava la metà campo avversaria di Santa Croce (20/21) e Tuscania (16/18) negli storici incontri che hanno scandito la sana storica rivalità fra la Emma Villas e i santacrocesi quanto i tuscanesi. Nel suo curriculum vanta due esperienze all'estero, prima in Giappone nel biennio 12/14 e poi in Polonia nella sfortunata stagione interrotta dalla pandemia.



Il suo esordio nel mondo del volley è da giocatore, come palleggiatore infatti conquista la promozione in Serie A2 nell'86/87 con Livorno. L'esordio da primo allenatore invece avviene nel 2009 traghettando la Framasil Pineto verso la salvezza.



Dopo una parentesi a Taranto arriva nel 2009/10 l'esperienza con Padova che durerà fino al 2012 conquistando la promozione dall'A2 all'A1 nel 2011. Successivamente ai due anni nipponici e l'anno diviso tra Città di Castello e Molfetta c’è il ritorno in A2 con Tuscania e Livorno passando per l’esperienza polacca in A1 e l’ultima stagione nell’A2 italiana a Santa Croce.



A Siena ritrova in squadra Pinelli, Ottaviani e Sorgente conosciuti durante le stagioni in terra laziale.



“Finalmente dopo tante battaglie vissute da avversario sarò l'allenatore di Siena. - sottolinea il nuovo coach biancoblu - Se prima facevo di tutto per battere la Emma Villas ora farò di tutto per battere le altre squadre. Quindi posso dire che ci sarà un pericolo in meno per Siena.” risponde scherzando.



“So che la situazione che troverò non è facile, indubbiamente non è l'inizio che si aspettava questa società: tre partite senza neanche un set vinto possono creare grandi insicurezze nei giocatori. Tutta la nostra concentrazione sarà nel ritrovare certezze, nuove sicurezze ma soprattutto mettere in campo una squadra organizzata già per la trasferta di questa domenica. Tutte le mie energie sono volte al prossimo match contro Mondovì.”



Paolo Montagnani è arrivato a Siena questa mattina per iniziare gli allenamenti con il team biancoblu.



CARRIERA



2020/2021 1° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce



2019/2020 A Indykpol AZS Olsztyn (POL)



2018/2019 1° Allenatore A2 Acqua Fonteviva Apuana Livorno



2017/2018 1° Allenatore A2 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania



2016/2017 1° Allenatore A2 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania



2015/2016 1° Allenatore A1 Exprivia Molfetta



2014/2015 1° Allenatore A1 Altotevere Città di Castello - Sansepolcro



2012/2014 A Suntory Sunbirds (JAP)



2011/2012 1° Allenatore A1 Fidia Padova



2010/2011 1° Allenatore A2 Phyto Performance Padova



2009/2010 1° Allenatore A2 Pallavolo Padova



2009/2010 1° Allenatore A1 Prisma Taranto



2008/2009 1° Allenatore A1 Framasil Pineto



2007/2008 2° Allenatore A1 Andreoli Latina



2005/2007 B2 Tomei Livorno (2° All.)



PALMARES



2011 Campionato A2