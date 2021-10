Il russo Ivan Kuznetsov è il nuovo rinforzo della Emma Villas Siena

Rinforzo in banda per la Emma Villas Aubay Siena che comunica di aver trasferito dal titolato club russo Belogorie Belgorod, Ivan Kuznetsov, banda classe 1999, di 204 cm di altezza.



Cresciuto nelle giovanili di Belgorod, ha conquistato con la prima squadra la Coppa Cev nel 2017/18, la Challenge Cup nel 2018/19 e la medaglia di bronzo della Russian Cup nel 2018. Non mancano titoli, dal bronzo all'oro, ottenuti indossando la maglia Nazionale Under 19 e Under 21.



In squadra a Belogorie, team guidato dal veterano Boris Kolchin, Kuznetsov ha condiviso il campo con Nemanja Petric, l'opposto marocchino Mohammed Al Hachdadi e Pavel Tetyukhin. La scorsa stagione ha condiviso il campo con Gabriele Nelli.



Alla prima esperienza all'estero Ivan sceglie l'Italia, e soprattutto Siena, come destinazione favorita per la sua formazione pallavolistica.



“Sono molto felice di essere parte del team. - dichiara il nuovo schiacciatore - Voglio ringraziare il club per questa grande opportunità. So che sarà dura per me non parlando italiano e non conoscendo bene neanche l’inglese ma sono sicuro che andrà tutto per il meglio! Go Siena!”. Ivan indosserà il numero 14 in maglia biancoblu.