La Emma Villas affronta la capolista, domenica al PalaEstra servirà il pubblico delle grandi occasioni

La Ceramica Scarabeo Gcf Roma è già sicura di un posto nella Pool Promozione. I giocatori allenati da coach Alessandro Spanakis hanno festeggiato il raggiungimento di questo traguardo mercoledì sera dopo avere sconfitto in casa, al PalaTiziano capitolino, la Messaggerie Bacco Catania con il risultato di 3-0.I romani hanno in questo modo raggiunto quota 39 punti in classifica e quindi sono certi di entrare tra le prime quattro compagini del girone bianco al termine della prima fase. Un traguardo importante già raggiunto per la squadra di Spanakis che tra l’altro si è anche qualificata per la finale di Coppa Italia di Serie A2 che disputerà a fine gennaio contro la Caloni Agnelli Bergamo.Insomma, la stagione sta andando alla grande per la Ceramica Scarabeo Gcf Roma che contro i siciliani hanno centrato il terzo successo di fila mantenendo la vetta della classifica. In diciassette gare sono state quattordici le vittorie centrate dalla Ceramica Scarabeo Gcf e tre solamente le sconfitte maturate fino a questo momento. All’andata, era domenica 5 novembre, la Emma Villas Siena andò vicina a centrare un grande colpo al PalaTiziano: il match terminò 3-2 dopo due ore e trentuno minuti di partita, con i senesi che ad un tratto pensarono anche di avere vinto la sfida prima che il Video Check rimettesse tutto in gioco. Molto emozionante fu il lunghissimo tie break, durato 32 minuti e terminato 21-19.Il miglior realizzatore in casa romana in questo campionato è l’opposto Williams Padura Diaz, autore di 368 punti (è secondo in A2 per punti realizzati), che sta attaccando con il 48,2%. Segue lo schiacciatore olandese Jan Willem Snippe, a quota 263 (anche lui ha attaccato fino a questo momento con il 48%). A quota 193 punti c’è lo schiacciatore Nicola Tiozzo, 24enne di Chioggia proveniente dalla Biosì Indexa Sora. A quota 170 punti c’è il centrale statunitense Matthew Pollock, autore di 59 muri-punto (è terzo in A2 in questa speciale classifica individuale), ne realizza una media di 0,89 per set.La squadra capitolina è già sicura della qualificazione in Pool Promozione ma la formazione di coach Alessandro Spanakis vuole difendere la prima posizione del girone. E la sfida con la Emma Villas può mettere in palio punti validi anche per la seconda fase qualora anche il team senese centrasse la qualificazione per andare a disputare la Pool A.Quello del PalaEstra (un match sponsored by Azienda Sclavi) è quindi un match delicato ed importantissimo per entrambe le compagini. Si gioca domenica 7 gennaio a partire dalle ore 18. Servirà il pubblico delle grandi occasioni per tifare e sostenere la squadra di coach Juan Manuel Cichello che cerca il tris di vittorie consecutive.E’ una giornata rilevante, nella quale si sfidano le compagini che occupano attualmente la quarta e la quinta posizione del raggruppamento: sabato 6 gennaio a partire dalle ore 18 la Videx Grottazzolina ospita la Sigma Aversa. In questo turno riposa invece la Kemas Lamipel Santa Croce.La Emma Villas arriva da due vittorie consecutive, conseguite in casa contro la Sigma Aversa e in Puglia, al PalaGrotte, contro Castellana Grotte. I senesi cercheranno di fare tris e conquistare altri punti preziosi in classifica.Oggi la squadra ha effettuato una doppia seduta di allenamento al PalaEstra mentre per la giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano; domenica mattina la rifinitura nel palazzetto in viale Sclavo.Per assistere alla partita contro la Ceramica Scarabeo Gcf Roma al PalaEstra è già attiva la prevendita. I biglietti possono essere acquistati online nella piattaforma CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-ceramica-scarabeo-gcf-roma ) e nei punti vendita convenzionati.La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta venerdì 5 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 7 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.