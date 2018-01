Emma Villas, coach Cichello: ''La Conad è un avversario pericoloso con un opposto di qualità e forti schiacciatori''

Si avvicina il momento della penultima giornata della prima fase del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile. La Emma Villas Siena in questa circostanza affronterà in trasferta la Conad Reggio Emilia in un match che verrà disputato sabato 13 gennaio alle ore 20,30 al PalaBigi. E’ una gara fondamentale per poter accedere alla Pool Promozione: Siena in questo momento è terza nel suo girone con 34 punti conquistati. La Conad è ottava con 24 punti, i reggiani stanno lottando per mantenere un posto per andare a giocarsi la Pool B.“La Conad è un avversario difficile e può essere molto pericolosa – commenta il coach della Emma Villas Siena Juan Manuel Cichello –, ha un opposto straniero con grandi qualità come Samuel Onwuelo, ha forti schiacciatori come Ippolito che conosco bene e che è bravo in tutti i fondamentali. Naturalmente dovremo avere un buon atteggiamento per ottenere un risultato positivo, fuori casa ci serve maggiore cattiveria agonistica per fare punti. Il nostro obiettivo è migliorare e crescere, lavoriamo e lavoreremo per questo. Contro Roma mi aspettavo una gara così, loro sono in testa nel nostro girone. Giocano una buonissima pallavolo, mi è dispiaciuto non raggiungere la vittoria davanti ad un pubblico numeroso e molto caloroso sugli spalti del PalaEstra. Ci è mancata un po’ di lucidità in certi momenti e ci sono mancati alcuni dettagli. Purtroppo abbiamo commesso errori in frangenti chiave della sfida. Uno dei punti di forza della nostra squadra è comunque il fatto che tutti i componenti del roster possono andare in campo mostrando un buon livello di gioco”.La formazione senese è tornata ad allenarsi quest’oggi con una doppia seduta di allenamento, sia al mattino che al pomeriggio, al PalaEstra.La Conad Reggio Emilia arriva da una sconfitta maturata al tie break a Catania. All’andata i senesi disputarono un buona gara e riuscirono ad imporsi con il risultato di 3-0 al PalaEstra contro i reggiani. La partita del PalaBigi verrà trasmessa in diretta in internet sul portale Sportube ( www.sportube.tv ) al costo di 2,90 euro.