Emma Villas, Michele Fedrizzi: ''Stiamo migliorando e contro Catania vogliamo mostrare la nostra faccia migliore''

Sono stati 14 i punti messi a segno da Michele Fedrizzi nell’ultima gara disputata dalla Emma Villas Siena, il match che i senesi hanno disputato e vinto al PalaBigi di Reggio Emilia con il risultato di 3-0. Si è trattato del secondo successo consecutivo in trasferta per il team di coach Juan Manuel Cichello, che era riuscito ad avere la meglio anche nella precedente sfida giocata lontano dal PalaEstra, in quella circostanza in Puglia nel palazzetto dello sport di Castellana Grotte.Una vittoria, come sappiamo, che è stata fondamentale per la Emma Villas per avere la certezza della qualificazione alla Pool Promozione. Manca tuttavia un punto per avere la matematica sicurezza della terza posizione finale nel girone bianco. Siena cercherà di conquistarlo nell’ultima sfida di questa prima fase, che verrà disputata domenica 21 gennaio alle ore 18 al PalaEstra contro la Messaggerie Bacco Catania (un match che è sponsored by Technical Project).“E’ importante continuare ad esprimere un buon gioco – commenta lo schiacciatore della Emma Villas Siena, Michele Fedrizzi –, non possiamo rilassarci e serve mantenere la giusta concentrazione in questa ultima gara della prima fase. L’obiettivo deve essere quello di crescere partita dopo partita. Contro Catania vogliamo anche avere un riscatto dopo il match dell’andata perché in Sicilia non riuscimmo a mostrare il nostro miglior gioco, in quella occasione non fummo in grado di far vedere quella che a mio avviso è la vera Emma Villas”.Michele Fedrizzi ha ormai superato i problemi fisici che ha incontrato ad inizio stagione e che hanno condizionato la parte iniziale della sua annata: “Ora sto meglio – dice lo schiacciatore –, sono contento di stare bene fisicamente e di avere dato il mio contributo a Reggio Emilia. La squadra a mio avviso è cresciuta nell’ultimo periodo, stiamo trovando continuità e certamente si sono visti dei miglioramenti. Boswinkel? L’opposto olandese è un giocatore di alto livello e ha ottimi colpi. Si è integrato subito molto bene in questa squadra, già a Bolzano aveva ottenuto buonissimi risultati e li sta confermando adesso con la maglia della Emma Villas. Ora pensiamo al match contro Catania, noi vogliamo cercare di vincere per fare bene davanti ai nostri tifosi. Solo dopo penseremo alla Pool Promozione, dove ogni gara sarà pesantissima e noi non avremo grossi margini di errore. I progressi che abbiamo fatto nell’ultimo periodo sono evidenti, ma volendo puntare in alto tutto questo non basta e sappiamo che dovremo migliorare ancora”.E’ già attiva la prevendita per assistere al match di domenica 21 gennaio al PalaEstra contro la Messaggerie Bacco Catania. I biglietti possono essere acquistati online sulla piattaforma CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-messaggerie-bacco-catania ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta invece venerdì 19 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e il giorno del match, domenica 21 gennaio, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.