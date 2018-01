Fabroni: ''Catania arriva con l’esigenza di fare punti, per noi non sarà un impegno semplice''

Domenica alle ore 18 al PalaEstra l’ultima partita della prima fase per l’Emma Villas Siena

Nel gruppo biancoblu c’è tanta voglia di giocare l’ultima partita della prima fase: l’impegno è contro la Messaggerie Bacco Catania, la partita verrà disputata domenica 21 gennaio alle ore 18 al PalaEstra (un match sponsored by Technical Project).Oggi la squadra senese si allena nel pomeriggio mentre domani mattina al PalaEstra è in programma la seduta di rifinitura in vista del match alle ore 18.Durante l’allenamento pomeridiano di venerdì 19 gennaio il centrale Federico Bargi ha avuto un risentimento muscolare. Nella giornata di oggi è stato sottoposto ad accertamenti medici per valutare l’entità della lesione e le tempistiche di recupero.Domani, in occasione del match casalingo contro Catania, non sarà a disposizione di coach Cichello.Siena va in campo per confermare la terza posizione del girone bianco, Catania invece per conquistare punti utili per acciuffare un posto nella Pool B. Il tutto nel ricordo dell’andata quando gli etnei, guidati dallo schiacciatore cileno Dusan Bonacic e dall’opposto Danilo De Santis ben serviti dal palleggiatore argentino Juan Ignacio Finoli, furono in grado di conquistare un pesante successo per 3-1, tra l’altro dopo avere perso il primo set.“A Catania purtroppo subimmo una sconfitta, ma adesso siamo praticamente un’altra squadra – commenta il palleggiatore e capitano della Emma Villas Siena, Marco Fabroni –. Da allora siamo cresciuti e adesso vogliamo continuare il trend positivo dopo avere vinto nella scorsa giornata per 3-0 a Reggio Emilia. Vogliamo conquistare la terza posizione del girone e il nostro obiettivo è quello di centrare un’altra bella vittoria davanti ai nostri tifosi, che nell’ultimo match che abbiamo giocato al PalaEstra contro la Ceramica Scarabeo Gcf Roma sono stati grandiosi e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine con uno straordinario incitamento”.“A Reggio Emilia – prosegue Fabroni – abbiamo vinto una gara difficile e in un campo dove le due squadre in testa al girone bianco, Roma e Santa Croce, erano state sconfitte. E’ stato quindi un successo molto importante in un match nel quale abbiamo dimostrato carattere. In questo campionato abbiamo evidenziato alcune difficoltà in trasferta ma se guardiamo alle ultime sfide lontano dal PalaEstra possiamo dire che siamo cresciuti e che stiamo facendo meglio. Solo dopo la gara contro Catania inizieremo a pensare alla Pool Promozione, un girone dove saranno presenti tutte le migliori formazioni della Serie A2. Sarà una fase emozionante, un gran bel test per noi per capire a che punto siamo e di che pasta siamo fatti”.Così capitan Fabroni parla della sfida contro Catania: “Hanno due ottimi stranieri. La formazione siciliana ha dei punti di riferimento importanti. L’opposto De Santis ha grandi qualità, così come lo schiacciatore Bonacic. E il palleggiatore Finoli al primo anno in Italia ha già dimostrato di avere un buonissimo talento. Noi dovremo essere bravi nel sistema muro-difesa per opporci al meglio a quelle che sono le loro doti. Catania è una squadra forte che verrà a giocare al PalaEstra con l’esigenza di fare punti per evitare la Pool C. Arriveranno a Siena carichi, per noi non sarà certamente un impegno semplice. Dovremo tenere alto il livello del nostro gioco”.E’ attiva la prevendita per assistere al match di domenica 21 gennaio al PalaEstra contro la Messaggerie Bacco Catania. I biglietti possono essere acquistati online sulla piattaforma CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-messaggerie-bacco-catania ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra è aperta il giorno del match, domenica 21 gennaio, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.