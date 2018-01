Emma Villas Siena, martedì riprendono gli allenamenti in vista della grande sfida a Spoleto

La Emma Villas riprenderà domani (martedì 30 gennaio 2018) i suoi allenamenti al PalaEstra in vista della grande sfida di domenica 4 febbraio alle ore 16 a Spoleto. Servirà una grande prestazione della squadra di coach Juan Manuel Cichello, e anche il supporto in trasferta dei tifosi della compagine biancoblu, per fare risultato in un campo tradizionalmente ostico come quello umbro.Sarà il remake della semifinale play off della scorsa stagione, con Siena e Spoleto che sono vogliose di conquistare immediatamente punti nella prima partita della Pool A. Inizia infatti la seconda fase della stagione, quella che vede affrontarsi le migliori quattro compagini del girone bianco e le migliori quattro del girone blu. Tra queste otto “big” ci sono anche Siena e Spoleto, rispettivamente terza del gruppo bianco e quarta del gruppo blu. Nella nuova classifica della Pool A (che deriva dai punti conquistati negli scontri diretti nel corso della prima fase) la Emma Villas parte dalla quinta posizione con 7 punti già all’attivo; Spoleto invece è settima con 6 punti. Ma nella Pool A ogni gara è fondamentale, nessuna squadra può permettersi di sbagliare troppo in questi match dall’importante valore e peso specifico. Al termine della Pool A le prime sei formazioni saranno qualificate per i play off, mentre la settima e l’ottava classificata spareggeranno con la prima e la seconda classificata della Pool B per conquistare gli ultimi due posti della griglia play off.La Emma Villas arriva a questo appuntamento forte di due vittorie consecutive in campionato (a Reggio Emilia e in casa contro Catania), tra l’altro in due match terminati entrambi con il netto punteggio di tre set a zero in favore dei senesi. Il team di coach Juan Manuel Cichello arriva al contempo da due vittorie esterne di fila dato che prima che al PalaBigi di Reggio Emilia i biancoblu avevano conquistato il successo pure in Puglia, a Castellana Grotte. Nel girone di ritorno della prima fase Siena ha conquistato 23 punti, sei in più rispetto a quanto era riuscita a fare nel girone di andata. I toscani devono ora proseguire su quel trend e proseguire nel loro percorso di crescita.Spoleto ha chiuso il girone blu con 42 punti all’attivo e ha acciuffato la quarta piazza del raggruppamento grazie alle due vittorie ottenute nelle ultime giornate di campionato, quando gli umbri sono andati a vincere sul campo di Taviano (0-3) e si sono infine imposti in casa al tie break contro Mondovì. La Monini ha vinto nove delle undici gare disputate in casa nel corso della prima fase, perdendo solamente contro Brescia e Tuscania ma vincendo addirittura per 3-0 contro Bergamo che ha conquistato alla fine la prima posizione del girone.Sabato mattina, intanto, il vicepresidente della Emma Villas Siena Guglielmo Ascheri ha partecipato alla presentazione del corso economico sportivo “Lo faccio per sport” che si è tenuta nell’aula magna dell’istituto scolastico Sallustio Bandini dalle ore 11 alle ore 12,30. Un appuntamento che ha visto la presenza del sindaco di Siena Bruno Valentini, del delegato provinciale del Coni Paolo Ridolfi e con interventi di medici, psicologi, docenti e rappresentanti del mondo sportivo del territorio senese e non solo.