Emma Villas, il viceallenatore Cruciani: ''La squadra si sta compattando e sta crescendo, vogliamo migliorare ancora''

Giorni di preparazione in casa Emma Villas Siena in vista della gara valida per la seconda giornata della Pool A in programma domenica 11 febbraio alle ore 19,30 al PalaEstra contro la Caloni Agnelli Bergamo (un match sponsored by Simus Siena Multiservice). La squadra biancoblu prosegue gli allenamenti in viale Sclavo in vista di questo importante appuntamento che arriva dopo la vittoria ottenuta dalla compagine allenata da coach Juan Manuel Cichello a Spoleto contro la Monini. Siena è quinta in classifica con 10 punti all’attivo, Bergamo è seconda con 15 punti.“I ragazzi si stanno compattando sempre di più, nella partita contro Spoleto ho visto grandissima coesione in questo gruppo nei momenti più difficili del match – commenta il vicecoach della Emma Villas Siena, Simone Cruciani –. E’ stata solamente la prima partita di questa Pool A, noi continuiamo a lavorare per crescere sempre di più. Ora torneremo a giocare in casa dove affronteremo una compagine certamente molto temibile, al PalaEstra nelle ultime sfide disputate il pubblico ci ha dato una spinta straordinaria, siamo certi che sarà così anche in questa occasione e che i nostri tifosi si faranno sentire. La priorità assoluta è pensare a quello che possiamo e che dobbiamo fare noi, con l’obiettivo di migliorare quotidianamente”.“Il nostro bilancio fino a questo momento è positivo – afferma il vicepresidente della Emma Villas Siena, Guglielmo Ascheri –. La Pool A è iniziata nel modo migliore, tra l’altro con una presenza di pubblico veramente importante al PalaRota di Spoleto dove erano presenti centocinquanta nostri tifosi che voglio ringraziare ed il cui incitamento è stato forte e costante per l’intera durata della sfida. La squadra sta crescendo, vediamo un cambio di passo nel team che deriva certamente anche dalla possibilità di avere le settimane piene per potersi allenare al meglio al PalaEstra secondo le tabelle di marcia dettate dallo staff tecnico. Vedo nella squadra il giusto atteggiamento. Da parte della città si percepisce un sempre maggiore attaccamento ed interesse, e noi abbiamo anche una responsabilità sociale verso i senesi e verso i nostri tifosi. Tante società sportive del territorio vengono a vedere le nostre partite, al PalaEstra vediamo molti bambini che ci seguono e che tifano per noi. Questa è l’ulteriore conferma che stiamo facendo qualcosa di importante”.La conferenza stampa di oggi si è svolta all’interno dell’attività La Cantina del Brunello di Montalcino in via della Sapienza, 66 a Siena. Un’attività che è partner della Emma Villas Siena. “Vedo un entusiasmo che cresce in città – dichiara il titolare Federico Pieri –, si parla sempre più di questa squadra e si vede sempre più pubblico al palazzetto dello sport. Mio figlio gioca nell’Under 14 della Emma Villas, il settore giovanile è a mio avviso un aspetto cruciale di questa società. I ragazzi vengono al palazzetto a seguire le gare della prima squadra oppure si ritrovano tutti insieme per guardare in streaming i match in trasferta. I nostri figli stanno trasmettendo sempre più entusiasmo anche a noi genitori. Il mio coinvolgimento come sponsor nel mondo Emma Villas è stato dettato dal coraggio, la volontà, la semplicità che penso possa portare questa società molto in alto. Noi siamo con loro”.E’ già attiva la prevendita per poter assistere a questa partita. I biglietti possono essere acquistati online nel circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-caloni-agn-bergamo ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì 9 febbraio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 11 febbraio, giorno del match contro la Caloni Agnelli, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.