Emma Villas Siena-Centrale del Latte McDonald’s Brescia, prevendita biglietti

Riprenderà domani, martedì 20 febbraio, con una doppia seduta di allenamento la preparazione della Emma Villas in vista del prossimo match. I senesi affronteranno domenica 25 febbraio alle ore 19,30 al PalaEstra la Centrale del Latte McDonald’s Brescia in quella che sarà la quarta giornata della Pool A, l’ultima del girone di andata.La formazione biancoblu è uscita sconfitta domenica 18 febbraio dal PalaMalè di Viterbo con il risultato di 3-1 nella sfida contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, un match durato un’ora e 54 minuti. I senesi rimangono quindi a quota 11 punti in classifica dopo le prime tre giornate di questa seconda fase.Domenica si torna a giocare tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Sclavo e sarà necessario tutto il sostegno dei tifosi per cercare di conquistare un risultato positivo. Tifosi che non stanno facendo mai mancare il loro calore in tutte le gare disputate dai senesi sia in casa che in trasferta. Sarà senza alcun dubbio una gara intensa ed emozionante, come tutte le sfide di questa Pool A che racchiude le migliori formazioni della Serie A2.Sono tre i precedenti tra Siena e Brescia: due in campionato, nella stagione 2015-2016 quando la Emma Villas si impose per 3-1 al PalaEstra nel girone di ritorno dopo essere stata sconfitta per 3-1 in Lombardia nel girone di andata. Nella scorsa stagione le due compagini si sono affrontate invece soltanto una volta, al PalaEstra per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie A2: in quella circostanza i toscani si aggiudicarono la sfida per 3-0.E’ già possibile acquistare i biglietti per poter assistere a questa partita. E’ infatti attiva la prevendita sul circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-mcdonalds-brescia ) e nei punti vendita convenzionati.La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta venerdì 23 febbraio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 25 febbraio, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 16,30 in poi.