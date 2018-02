Emma Villas, Vincenzo Spadavecchia: ''Credo nelle nostre potenzialità, nessun rilassamento nelle prossime partite''

“Credo nelle nostre potenzialità e sono convinto che già nella sfida casalinga contro Brescia riusciremo a dare il massimo”. Il centrale della Emma Villas Siena Vincenzo Spadavecchia guarda oltre e dopo la sconfitta al PalaMalè di Viterbo contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania pensa alla prossima sfida.I senesi ospiteranno la Centrale del Latte McDonald’s Brescia in un match che verrà giocato al PalaEstra domenica 25 febbraio alle ore 19,30. Sarà una gara molto rilevante per la classifica: i senesi sono sesti con 11 punti, i lombardi sono invece quinti con 13 punti dopo avere sconfitto per 3-0 la Videx Grottazzolina nel posticipo della terza giornata della Pool A, un match disputato lunedì sera. Nella circostanza, sono stati 20 i punti messi a segno da Giacomo Bellei (è il miglior realizzatore stagionale della compagine lombarda), 12 a testa invece quelli realizzati da Alberto Cisolla e Lorenzo Codarin.La Emma Villas Siena è tornata oggi ad allenarsi con una doppia seduta al PalaEstra. Domani è previsto un allenamento pomeridiano, mentre giovedì sarà un’altra giornata di doppia seduta di lavoro.“Lo scorso anno abbiamo vissuto una bella annata con la conquista della Coppa Italia di Serie A2 e il raggiungimento delle semifinali dei play off – commenta Spadavecchia – mentre in questa stagione stiamo vivendo delle difficoltà in più. A Viterbo contro Tuscania non siamo stati perfetti né in battuta né a muro mentre a loro è andato tutto bene e hanno attaccato con profitto a partire da Shavrak che ha disputato una splendida partita. Quando è così vanno anche riconosciuti i meriti degli avversari”.“Adesso l’obiettivo deve essere quello di continuare al massimo delle nostre possibilità – prosegue il centrale della squadra senese –, nelle prossime partite non dovranno esserci mai rilassamenti da parte nostra. Nel prossimo match, nel quale affronteremo Brescia, ci tengo a fare una bella prestazione per ottenere un risultato positivo, spero che riusciremo a giocare alla grande e a vincere per i nostri tifosi che ci stanno seguendo ovunque e che ci sostengono tanto. Alberto Cisolla è il simbolo della loro squadra, è un giocatore straordinario al quale dovremo prestare la massima attenzione. Ha una incredibile esperienza, è in grande forma e sa sempre essere decisivo riuscendo a fare le cose più giuste nei momenti chiave di ogni sfida. Il campionato è ancora molto lungo, la Pool A è una fase veramente divertente ed emozionante nella quale si vivono partite di alto livello. Sono convinto che potremo fare bene nelle prossime gare”.E’ già possibile acquistare i biglietti per poter assistere a questa sfida. E’ infatti attiva la prevendita sul circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-mcdonalds-brescia ) e nei punti vendita convenzionati.La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta venerdì 23 febbraio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 25 febbraio, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 16,30 in poi.