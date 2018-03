Quella di domenica sarà l’ottava sfida in due anni di Serie A2 tra la Emma Villas e la Monini Spoleto

Quella in programma domenica 4 marzo alle ore 19,30 al PalaEstra tra Emma Villas Siena e Monini Spoleto sarà l’ottava sfida tra le due compagini negli ultimi due anni del campionato di Serie A2: il bilancio premia il team umbro che ha vinto quattro gare a fronte dei tre successi ottenuti dai senesi. Le due compagini si sono trovate di fronte nella scorsa stagione nella serie di semifinale dei play off, e in quella circostanza la Monini ebbe la meglio aggiudicandosi la serie per 3-1.In questa stagione, invece, c’è stato il recente precedente del 4 febbraio scorso. Era la prima giornata della Pool A e la Emma Villas Siena di coach Juan Manuel Cichello è riuscita a sbancare il PalaRota spoletino: 1-3 il risultato finale al termine di un match molto combattuto, con Michele Fedrizzi che è risultato il miglior realizzatore in casa biancoblu con 19 punti messi a segno.La gara ha un notevole significato ai fini della classifica: Siena è infatti quinta con 14 punti, Spoleto è in settima posizione con 10 punti.Nel match disputato al PalaRota all’inizio di febbraio, fu Ivan Raic il miglior realizzatore nella Monini: anche lui, come Fedrizzi, terminò quella sfida con 19 palloni messi a terra. Il pallavolista nato a Sarajevo nel 1989, ma con nazionalità croata, è arrivato a gennaio a Spoleto dopo avere già giocato in Italia per due stagioni a Monza. In sette match disputati fino ad oggi con il team umbro, Raic ha già totalizzato 146 punti. Sopra i 300 punti in campionato c’è invece Andrea Galliani (per l’esattezza a quota 333 con il 48,7% come percentuale offensiva), 30enne ed anche lui ex giocatore di Monza. Molto noti ai senesi sono poi altri due punti di forza della Monini come lo schiacciatore Matteo Bertoli ed il centrale Matteo Zamagni, tra i protagonisti nelle infuocate sfide di Pool Promozione prima e dei play off poi nella scorsa annata agonistica. C’era un anno fa e gioca ancora a Spoleto anche lo schiacciatore 26enne Romolo Mariano, giocatore che sa sempre fornire il proprio contributo. In banda sta trovando spazio anche il 23enne Filippo Agostini. Al centro oltre a Zamagni giocano il 26enne canadese Lucas Van Berkel, il 25enne Marco Cubito (ex Lagonegro) ed il giovane 19enne Nicolò Katalan.Al palleggio Antonio Corvetta è una garanzia: classe 1977, ha alle spalle tredici campionati di Superlega mentre questa è la sua decima stagione in Serie A2. Ha vestito maglie importanti come quelle di Lube, Piacenza, Ravenna.In seconda linea a difendere c’è un altro giocatore dal curriculum straordinario. Il libero Andrea Bari ha giocato Olimpiadi, Champions League, ha vissuto diciassette anni in Superlega in squadre come Perugia, Ravenna, Trento.Coach è Luca Monti, ex Piacenza, Vibo Valentia e Milano, subentrato sulla panchina della Monini a partire da gennaio.La Emma Villas Siena cercherà di ottenere altri punti importanti in questa sfida in programma al PalaEstra: i senesi sono infatti reduci da una confortante prestazione tra le mura amiche contro la Centrale del Latte McDonald’s Brescia. Nella circostanza la squadra di coach Cichello è stata capace di sconfiggere in tre set il team bresciano.La gara di domenica prenderà il via alle ore 19,30 e sarà sponsored by Banca Cras.In occasione della partita verrà effettuata una iniziativa benefica, che è stata presentata mercoledì nel corso di una conferenza stampa tenuta nella filiale di Banca Cras in Strada di Montalbuccio: i tifosi biancoblu potranno infatti devolvere una cifra per la Domus Concordiae, la casa di accoglienza per donne (spesso con figli) che si trovano in situazioni di difficoltà. Emma Villas Siena ha aderito a questa iniziativa assieme a Banca Cras, all’associazione Puerto Seguro Onlus e alla Misericordia di Siena.Prima del match tra Emma Villas Siena e Monini Spoleto, alle ore 16 al PalaEstra verrà giocata una partita tra le formazioni Under 12 della Polisportiva Cras e della Bulletta.Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla sfida contro la Monini Spoleto attraverso la prevendita online con il circuito CiaoTickets ( https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-monini-spoleto ), oppure nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica 4 marzo, il giorno del match, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.