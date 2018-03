Ancora un successo: 3-1 contro la Monini, la Emma Villas vola - FOTO

EMMA VILLAS SIENA-MONINI SPOLETO 3-1 (27-25, 25-19, 22-25, 25-20)

La Emma Villas Siena conquista una vittoria preziosissima per l’obiettivo di raggiungere i play off. I biancoblu vincono la sfida contro la Monini Spoleto con il risultato di 3-1 e conquistano la seconda vittoria interna consecutiva toccando in questo modo quota 17 punti in classifica.I senesi confermano la buonissima prestazione vista una settimana fa al PalaEstra contro Brescia e ottengono tre punti davanti ad un caldo pubblico di 1.100 spettatori. Il pomeriggio ha avuto anche un fine benefico: i tifosi presenti nel palazzetto dello sport senese hanno infatti avuto la possibilità di effettuare delle donazioni in favore della Domus Concordiae, la casa di accoglienza per donne (spesso con figli) che si trovano in situazioni di difficoltà.La Emma Villas è in campo con il capitano Marco Fabroni e l’olandese Hidde Boswinkel sulla diagonale palleggiatore-opposto, Vedovotto e Fedrizzi in banda, Spadavecchia e Melo centrali, Giovi libero. Coach Luca Monti schiera la Monini con la formazione abituale: Corvetta in cabina di regia, il nativo di Sarajevo Ivan Raic opposto, Bertoli e Galliani schiacciatori titolari, Zamagni e Cubito al centro, Bari in seconda linea a difendere. In campo c’è tantissima qualità con molti pallavolisti che hanno vestito anche la maglia della Nazionale italiana.Primo set Si comincia con sei errori in battuta per Siena all’inizio del match. La fase di contrattacco funziona invece bene, con Fedrizzi che è autore di 5 dei primi 9 punti dei senesi. Le difficoltà al servizio però pesano e impediscono ai padroni di casa di piazzare dei punti break. Nel team ospite brilla subito Matteo Bertoli, che mostra lampi di classe. Spoleto conquista tre lunghezze di vantaggio portandosi sul 10-13. Finalmente Fedrizzi mette dentro una battuta delle sue, la ricezione della Monini fa fatica ed il risultato è il muro-punto messo a segno da Vincenzo Spadavecchia per il -1 biancoblu (13-14). Anche Vedovotto si accende, lo schiacciatore di San Donà di Piave gioca sulle mani di Raic e trova un punto di pregevole fattura. Un altro punto break è opera di Alisson Melo, che mura Ivan Raic. Poi ci pensa Marco Fabroni, che realizza uno splendido ace. La gara si infiamma, e così anche il pubblico locale che polemizza dopo una decisione arbitrale su un altro servizio di Fabroni chiamato out. Dopo il punto di Boswinkel che vale il 22-22, è Fedrizzi che fa ancora la differenza e che con il suo decimo punto che stavolta arriva con una battuta vincente riporta in vantaggio Siena. Boswinkel schiaccia ancora e dà il set point a Siena. Ma Spoleto dimostra carattere, si va ai vantaggi. A segno Vedovotto e nuovo set point per l’Emma Villas, Bertoli pareggia con un diagonale all’incrocio delle righe. L’olandese Boswinkel è autore del 26-25, trovando il punto in una situazione non semplice. Coach Cichello inserisce Pochini in seconda linea per Vedovotto ed è proprio il numero 13 dei biancoblu ad effettuare una difesa prodigiosa che serve poi ai senesi per chiudere il primo set sul 27-25 con l’ennesima schiacciata vincente di Hidde Boswinkel. Il primo parziale si chiude con 10 punti di uno straordinario Michele Fedrizzi, che ha fin qui totalizzato il 90% in attacco (9/10). La Emma Villas ha sbagliato dieci battute in questo primo set. Però i senesi hanno attaccato con il 68% e hanno ricevuto con il 70% di positività.Secondo set Nel secondo parziale si ripete il canovaccio visto nel primo: la Monini parte con le marce alte, trovando bei punti e riportandosi in vantaggio. Siena recupera con un muro-punto di Spadavecchia e ritrovando la qualità nel servizio. Ben servito da capitan Fabroni, Boswinkel spara un missile che vale il 10-9. La Emma Villas allunga grazie al muro: Fabroni stoppa Galliani e un istante dopo è Vedovotto a chiudere la strada a Raic. La qualità del gioco senese si alza ancora, Giovi è protagonista con tuffi e salvataggi spettacolari. Fedrizzi dal canto suo continua a martellare senza tregua. I senesi conquistano un buon vantaggio e lo amministrano bene, il set è chiuso da un errore in costruzione da parte della Monini. E’ stato ancora Michele Fedrizzi il migliore realizzatore della squadra senese, 6 punti per lui in questo secondo set. Un po’ di numeri: 55% in attacco nel secondo set, errori in battuta ridotti a cinque e quindi dimezzati rispetto al set precedente, 56% di positività in ricezione.Terzo set Coach Cichello inserisce Bargi con Melo al centro. L’affiatamento tra Fabroni e Fedrizzi è ormai ottimo, su questo asse arrivano ancora altri punti per Siena. In questa circostanza la Emma Villas parte forte, ma Spoleto non molla. Coach Monti mette dentro anche Van Berkel e proprio con il canadese al servizio arrivano due punti break per la Monini (uno dei due è un ace del centrale nordamericano). La Monini trova buone battute anche con Matteo Bertoli e scappa via nel punteggio fino al 17-20 messo a segno da Galliani. Fabroni cerca Alisson Melo ed il brasiliano risponde con due punti. L’attacco di Spoleto però adesso funziona a meraviglia: Bertoli, Galliani, Raic non sbagliano. Coach Cichello inserisce prima Pochini, poi Graziani e Di Tommaso. Però la concentrazione di Spoleto non cala ed è Raic che sulle mani del muro senese trova il punto del 22-25 che porta il punteggio sul 2-1.Quarto set Michele Fedrizzi guida ancora i suoi con due battute vincenti in avvio di quarto parziale. Siena vola sul 9-4. Ma la Monini rientra trovando attacchi positivi sia in banda che al centro. Stavolta un errore di Fedrizzi, uno dei primi nel match, riporta il punteggio in parità: 10-10. La Emma Villas piazza un altro break ricevendo e difendendo bene: Fedrizzi e Boswinkel sono ancora una volta i protagonisti offensivi in casa senese. Poi arriva il doppio cambio per l’Emma Villas: dentro Di Tommaso e Graziani per Boswinkel e Fabroni. I biancoblu conquistano tre lunghezze di vantaggio e sull’errore in attacco di Bertoli che porta il risultato sul 16-13 coach Monti chiama time out. Vedovotto sbroglia un’altra situazione difficile e mette a segno il diciottesimo punto senese di questo set. Di Tommaso serve alla perfezione Vedovotto che schiaccia per il 19-16. Nuovo doppio cambio: Fabroni e Boswinkel per Di Tommaso e Graziani. Il “Fabro” va in battuta e il suo servizio propizia il successivo tocco a rete di Vedovotto che arriva dopo una ricezione non perfetta della Monini. E poi ancora Fabroni scintillante: il capitano mette a segno l’ace del 21-16. Il pubblico biancoblu è in visibilio. Dentro pure Pochini, che si rende nuovamente protagonista di due difese da applausi. Un cartellino rosso dato a Corvetta porta a 23 i punti dei biancoblu. Un combattuto punto messo infine a segno da Fedrizzi dà il match point ai senesi: è spettacolo al PalaEstra in un’azione lunghissima chiusa dall’ex Padova. Galliani un istante dopo sbaglia e chiude set e incontro.Il prossimo match del team senese verrà disputato sabato 10 marzo alle ore 20,30 a Bergamo contro la Caloni Agnelli.: Fabroni 4, Bargi 1, Spadavecchia3, Vedovotto 15, Giovi (L), Boswinkel 16, Della Volpe, Graziani, Braga, Pochini, Di Tommaso, Fedrizzi 27, Melo 11. Coach: Cichello.: Zamagni 7, Katalan, Mariano, Bertoli 11, Raic 10, Costanzi, Agostini, Di Renzo (L), Galliani 16, Van Berkel 3, Cubito 3, Segoni 5, Corvetta 1, Bari (L). Coach: Monti.Arbitri: Antonio Licchelli, Davide Prati.Video Check: richiesto nel primo set da Siena sul 18-17 e sul 21-21 e da Spoleto sul 23-22; richiesto nel secondo set da Spoleto sul 20-17; richiesto nel terzo set da Spoleto sul 16-16; richiesto nel quarto set da Siena sul 13-12 (decisione cambiata). Spettatori: 1.100.