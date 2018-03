Emma Villas, il libero Andrea Giovi: ''Contro una squadra come Bergamo si deve avere pazienza ed essere cinici''

Si avvicina per la Emma Villas Siena l’impegno in programma sabato 10 marzo alle ore 20,30 a Bergamo in un match nel quale la compagine di coach Juan Manuel Cichello affronterà la Caloni Agnelli.Oggi il team senese ha effettuato un allenamento pomeridiano al PalaEstra, prima del quale il libero della Emma Villas Siena Andrea Giovi ed il preparatore atletico della compagine biancoblu Omar Pelillo hanno risposto alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa e hanno parlato del momento della squadra: “Prosegue il percorso di avvicinamento ai play off – ha commentato Andrea Giovi – con l’obiettivo di arrivare al meglio in vista del momento più caldo della stagione. Sapevamo che nel corso dell’annata avremmo affrontato dei momenti non semplici, adesso comunque veniamo da due vittorie consecutive in casa che ci danno fiducia e morale. Sabato giochiamo a Bergamo, una delle migliori squadre del campionato di Serie A2 e per noi sarà anche un’occasione per vedere a che punto siamo”.“Stiamo lavorando con l’obiettivo di essere al meglio – ha detto Omar Pelillo – e cercando ad ogni gara di evidenziare uno step di crescita. Il lavoro mio e dello staff è quello di far arrivare in campo tutti i giocatori al top, siamo vicini ai play off e siamo molto soddisfatti del lavoro che viene effettuato dalla squadra. I ragazzi si impegnano tanto, sono sempre concentrati, io sono orgoglioso del loro atteggiamento”.Giovi parla ancora del prossimo avversario: “All’andata contro la Caloni Agnelli – ha affermato il libero della Emma Villas Siena – abbiamo fornito una buona prestazione. Siamo riusciti a limitarli e certamente abbiamo fatto meglio rispetto al match giocato in Lombardia in Coppa Italia quando invece commettemmo molti errori. Nella gara del PalaEstra siamo stati a contatto, speriamo di poterci avvicinare ancora di più nella sfida di sabato sera. Dobbiamo avere pazienza e cercare di essere cinici quando avremo delle opportunità. La Pool A è un momento utile per formare la griglia dei play off e per vedere a che punto del nostro percorso siamo. Io sono sempre convinto che se mettiamo in campo la nostra migliore pallavolo può essere dura per tutti affrontarci. Al momento non pensiamo alla classifica e non facciamo calcoli, dobbiamo solamente cercare di conquistare il maggior numero possibile di punti. Con Spoleto abbiamo ottenuto una vittoria importante, dobbiamo continuare il nostro percorso. Stiamo crescendo e stiamo migliorando anche nella fase break, sulla battuta-muro-difesa abbiamo lavorato tanto. Nel tempo si sono visti progressi, io credo che la difesa sia sempre il termometro di una squadra. Noi su questo aspetto dobbiamo cercare di essere sempre più solidi”.