La Emma Villas Siena firma con l’opposto olandese Kay Van Dijk

La Emma Villas Siena si rafforza nel reparto opposti dell’attuale rosa in vista della chiusura della Pool A e dei play-off con il trentatreenne olandese Kay Van Dijk.Giocatore di grande carisma, fisicamente imponente (215 cm di altezza), l’olandese porta con sé diverse esperienze sui campi internazionali (Olanda, Belgio, Corea del Sud, Russia, Polonia, Iran) e non solo. In Italia ha vestito prima i colori di Loreto (Serie A1), Sora e Molfetta (A2) poi di Trento nella stagione 2014/2015 (A1). Con i pugliesi, nel 2013, proprio sotto la guida di Coach Cichello, ha conquistato la promozione nella massima serie durante i play-off chiudendo la stagione come terzo best scorer.“Devo questo ritorno in Italia a Coach Cichello: dalla sua chiamata non ho avuto dubbi sul mio arrivo in questa società. Ho accettato questa sfida perché voglio assolutamente riuscire a raggiungere l’obiettivo promozione come è stato nel 2013 a Molfetta proprio sotto la guida di Manuel.”Nonostante arrivi ad una fase avanzata di campionato Kay è positivo per quanto riguarda il suo inserimento nel gruppo: “Conosco diversi giocatori: a Trento ho giocato con Friz (Michele Fedrizzi n.d.r.) e ho avuto avversari sul campo Fabroni e Vedovotto. Sono a Siena per fare bene”.“L’arrivo di Van Dijk – aggiunge il Presidente Giammarco Bisogno – avviene a completamento della rosa dopo la partenza di Martin Nemec. Questo acquisto deve essere per la squadra un motivo in più per fare bene; per tutto l’ambiente deve essere la dimostrazione della voglia e della ricerca assoluta di raggiungere l’obiettivo più grande che ci siamo prefissati da quando abbiamo calcato questa categoria; infine, per la città e tutti i tifosi, spero sia un nuovo stimolo a sostenerci in questo cammino. E’ un acquisto importante per venire incontro alle esigenze dello staff e della squadra per il raggiungimento del traguardo della massima serie”.La Emma Villas Siena aggiunge un secondo olandese, dopo l’ottimo acquisto di Hidde Boswinkel (arrivato lo scorso dicembre), alla batteria degli opposti. Kay Van Dijk sarà a disposizione del ritrovato coach Juan Manuel Cichello già da giovedì pomeriggio nel consueto allenamento dei biancoblu al PalaEstra.CARRIERAInizia la sua carriera nella massima serie nei Paesi Bassi nella stagione 2003/2004 con il Landstede Volleybal Zwolle. A soli 19 anni, esordisce nella nazionale olandese partecipando agli europei a Berlino (fu l’anno della vittoria dell’Italia e il piazzamento degli orange al sesto posto); nel 2004 partecipa alle Olimpiadi di Atene, dove l’Olanda raggiunge la dodicesima posizione con l’Italia medaglia d’argento, e nel 2008 conquista la medaglia d’argento agli Europei.La stagione 2004/2005 è ancora nei Paesi Bassi dove gioca nell’ Omniworld Almere arrivando alle Final Four della Top Teams Cup e in cui, nonostante il quarto posto finale, l’opposto olandese è premiato come miglior realizzatore e miglior attaccante della manifestazione. Le tre stagioni successive, fino al 2008, sono con il Noliko Maaseik dove raggiunge importanti obiettivi: nel 2007 conquista la Champion Belgium CUP, mentre nel 2008 vince sia la Champion Belgium League che la Champion Belgium Cup e arriva al secondo posto in Coppa Cev nella finalissima contro la M. Roma.Dopo l’anno in Corea del Sud con il Lig Greaters di Seul approda nel 2009 in Italia con la neo promossa Esseti Carilo Loreto, dove vi tornerà nel 2011 (prima con Globo Banca del Frusinate Sora, dove trova l’ex bianconblu Mario Scappaticcio, e poi a Molfetta) dopo una parentesi in Slovenia con l’ACH Volley Bled, nel tempo utile per vincere la Champion Slovenian Cup.Alla conquista della promozione in Serie A1 nel 2013 con l’Exprivia Molfetta di Cichello segue l’anno in Russia con lo Yaroslavich Yaroslavl, una nuova esperienza in Italia con la Diatec Trentino in A1 (dove gioca con Michele Fedrizzi) e una stagione con il club polacco di Kędzierzyn Koźle. Gli anni successivi sono negli Emirati Arabi (Al Ain Abu Dhabi) e in Turchia presso lo Ziraat Bankasi di Ankara.Ha da poco chiuso l’ultima stagione in Iran con il Paykan Tehran di Saeid Marouf e del belga Van De Voorde raggiungendo la semifinaleNato a Oosterbeek (Olanda), il 25 giugno 1984215 cm, ruolo opposto2017/18 Emma Villas Siena2017/18 Paykan Tehran2016/17 Ziraat Bankasi Ankara2015/16 Al Ain Abu Dhabi – Emirati Arabi2014/15 Kędzierzyn Koźle – Polonia2014/15 Diatec Trentino A12013/14 Yaroslavich Yaroslavl – Russia2012/13 Exprivia Molfetta A22011/12 Globo Banca del Frusinate Sora A22010/11 ACH Volley Bled – Slovenia2009/10 Esseti Carilo Loreto A12008/09 LIG Greater – Corea del Sud2007/08 Noliko Maaseik – Belgio2006/07 Noliko Maaseik – Belgio2005/06 Noliko Maaseik – Belgio2004/05 Omniworld Almere – Olanda2003/04 Labdstede Zwolle – Olanda2002/03 Labdstede Zwolle – Olanda