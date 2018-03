Emma Villas, la serie dei quarti di finale playoff contro Tuscania inizierà mercoledì 4 aprile al PalaMalè

Verrà giocata mercoledì 4 aprile alle ore 20,30 al PalaMalè di Viterbo la prima gara della serie dei quarti di finale dei playoff tra Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania ed Emma Villas Siena. E’ questo l’incrocio che è stato stabilito dopo il termine della Pool A. Sarà quindi ancora una volta Tuscania contro Siena: la serie si giocherà al meglio delle tre partite e vedrà Siena giocare in casa al PalaEstra gara2 (data e orario sono ancora da stabilire) mentre l’eventuale “bella” verrà giocata al PalaMalè mercoledì 11 aprile alle ore 20,30.Ovviamente passerà il turno e si qualificherà per le semifinali la formazione che vincerà due delle tre partite.La vittoria ottenuta in tre set a Brescia ha permesso alla Emma Villas di raggiungere quota 24 punti in classifica, ma la posizione in graduatoria è rimasta quella della settimana precedente: quinta piazza. Siena dunque affronterà nei quarti di finale dei playoff la squadra che si è classifica quarta, la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania che di punti nella Pool A ne ha ottenuti 25 e che nell’ultima giornata ha sconfitto tra le mura amiche la Kemas Lamipel Santa Croce con il risultato di 3-1.Terza invece si è classificata la Caloni Agnelli Bergamo, anch’essa come Tuscania a quota 25 punti nella Pool A dopo la vittoria interna per 3-1 contro la capolista Ceramica Scarabeo Gcf Roma: i lombardi di coach Giancluca Graziosi vivranno nei quarti di finale dei playoff il derby contro Brescia, arrivata sesta.Prima e seconda, nonostante le sconfitte rimediate nell’ultima giornata della Pool A, si sono confermate Roma e Santa Croce: le quali ancora non conoscono i nomi delle loro avversarie, dato che usciranno dal preliminare playoff, il turno che vedrà la settima e l’ottava della Pool A affrontare la prima e la seconda della Pool B. Nel preliminare le serie in programma sono Monini Spoleto-Aurispa Alessano e Videx Grottazzolina-Gioiella Micromilk Gioia del Colle: le gare sono in programma mercoledì 28 marzo e domenica 1 aprile (le due della Pool A disputeranno in casa il secondo match, Grottazzolina anticipa la sfida di ritorno a sabato 31 marzo alle ore 18).Sono già state rese note anche le date delle semifinali e delle finali. Ovviamente potrebbero esserci anticipi o posticipi rispetto a queste date “di massima”. Le semifinali verranno disputate al meglio delle cinque partite: gara1 domenica 15 aprile alle ore 18, gara2 mercoledì 18 aprile alle ore 20,30; gara3 domenica 22 aprile alle ore 18; eventuale gara4 mercoledì 25 aprile alle ore 18; eventuale gara5 sabato 28 aprile alle ore 20,30.La serie di finale, anch’essa al meglio dei cinque match, prenderà il via martedì 1 maggio alle ore 18; gara2 sabato 5 maggio alle ore 18; gara3 martedì 8 maggio alle ore 20,30; eventuale gara4 sabato 12 maggio alle ore 18; eventuale gara5 martedì 15 maggio alle ore 20,30.La Emma Villas, intanto, si gode la bella vittoria centrata in trasferta a Brescia: è stato il quinto successo per i senesi in otto partite di Pool A, la terza gara su quattro vinta in trasferta nella seconda fase della stagione. Nella sfida contro la Centrale del Latte McDonald’s Brescia è stato Michele Fedrizzi, autore di 16 punti, il miglior realizzatore dell’incontro.“Era importante vincere e lo abbiamo fatto – ha commentato al termine della sfida di Brescia il palleggiatore della Emma Villas Siena, Simone Di Tommaso –. Abbiamo preso tutti e tre i punti di questo match. Ora l’obiettivo è quello di prepararci al meglio in vista dei quarti di finale dei playoff. Siamo cresciuti, al servizio stiamo raccogliendo molto e stiamo lavorando tanto anche sulla continuità. In attacco le percentuali sono migliori rispetto all’inizio della stagione e il gioco che stiamo esprimendo ci deve far sperare in cose positive per questa fase finale del campionato. Abbiamo naturalmente altro tempo per lavorare e per oliare ancora meglio alcuni meccanismi”.“Provo sensazioni positive al termine di questa sfida – commenta lo schiacciatore del team senese Alessandro Graziani –. Abbiamo trovato continuità, siamo contenti, abbiamo finito la fase della Pool A con una vittoria e non potevamo chiedere di meglio”.La Emma Villas Siena riprenderà gli allenamenti mercoledì.