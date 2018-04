Pasquetta di lavoro per la Emma Villas con una doppia seduta di allenamento, mercoledì c’è gara1

Pasquetta di lavoro per la Emma Villas Siena che oggi effettua una doppia seduta di lavoro e di preparazione in vista della gara1 dei quarti di finale dei Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. Il primo match verrà disputato mercoledì 4 aprile alle ore 20,30 al PalaMalè di Viterbo contro Tuscania. Sugli spalti del palazzetto dello sport laziale sarà presente anche un nutrito gruppo di tifosi senesi.E’ il momento clou della stagione. Si tratterà della terza sfida in questo campionato tra le due squadre, la quarta se prendiamo in considerazione la partita dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie A2, disputata al PalaMalè di Viterbo (i due team, oltre tutto, si sono sfidati anche in un match amichevole prima dell’inizio della stagione, a Tuscania): i precedenti stagionali sono dalla parte della formazione di coach Paolo Montgnani, che ha vinto 3-1 in casa e si è aggiudicato la gara anche in trasferta, al PalaEstra, al tie break. In campionato, quindi, fino a questo momento è un 2-0 in favore in favore dei laziali mentre i senesi sono riusciti a vincere la partita di Coppa Italia: era la prima panchina ufficiale di coach Juan Manuel Cichello alla Emma Villas, i toscani fornirono un’ottima prestazione riuscendo a fare proprio l’incontro con il risultato di tre set a zero, qualificandosi in questo modo per le semifinali della manifestazione.I precedenti complessivi per quel che riguarda gli scontri diretti in Serie A2 premiano ancora i viterbesi. Sono infatti state dieci fino ad ora le sfide tra queste due compagini: tre le vittorie di Siena, sette quelle di Tuscania.Quattro le sfide nella stagione 2015-2016: in regular season una vittoria a testa, 3-2 per Tuscania all’andata mentre Siena rispose al ritorno con un netto 3-0. Ma i viterbesi ebbero la meglio nella serie dei quarti di finale dei playoff, riuscendo a qualificarsi alle semifinali dopo avere vinto 3-2 in casa e 1-3 a Siena.La stagione successiva è quella della vittoria senese nella Coppa Italia di categoria. Quello è il precedente più pesante, con il successo della Emma Villas per 3-0 nella finale disputata a Casalecchio di Reno. Però in campionato fu Tuscania a vincere entrambe le sfide, valide per la Pool Promozione: 3-1 al PalaMalè, 2-3 al PalaEstra.E infine ecco le sfide di questa stagione. Il 29 novembre scorso Siena è riuscita a sbancare il PalaMalè al suo quinto tentativo in Serie A2. Per poter centrare la qualificazione alle semifinali servirà a Siena adesso un altro successo in trasferta in quel di Viterbo.Oggi scade la prelazione per la partita che verrà disputata a Siena. Gara2 sarà giocata al PalaEstra sabato 7 aprile alle ore 20,30. Per i playoff non sono validi gli abbonamenti, ma c’è una fase di prelazione valida fino a questa sera che è a disposizione di tutti gli abbonati che possono usufruire del circuito CiaoTickets nei punti vendita convenzionati, della biglietteria del PalaEstra negli orari di apertura oppure possono scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. inserendo nome, cognome, tipologia di abbonamento e posto.Il biglietto intero costerà 10 euro, il ridotto 7 euro. Le riduzioni si applicano ai tesserati Fipav, agli abbonati, ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 18 anni di età. Chi ha meno di 12 anni può entrare gratis al palazzetto.La fase di prelazione durerà quindi fino a questa sera, intanto ha già preso il via la prevendita per gara2 di sabato 7 aprile (all’indirizzo internet https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-maurys-it-ass-tuscania ). Gli Under 12 entreranno gratis al PalaEstra ma dovranno prima ritirare in biglietteria il tagliando (se preso in fase di prevendita ha il costo di 2 euro). Per la gara2 è prevista la vendita di un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello saranno venduti quelli del secondo anello.Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per assistere a gara2 venerdì 6 aprile dalle ore 16 alle ore 19 e sabato 7 aprile, giorno del match, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.