Emma Villas scatenata: sbancato il PalaMalè (0-3)

MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA-EMMA VILLAS SIENA 0-3 (18-25, 16-25, 19-25)

I senesi si aggiudicano la prima partita della serie dei quarti di finale playoff

La Emma Villas coglie uno straordinario successo al PalaMalè di Viterbo: in un’ora e sedici minuti di gioco i senesi conquistano un successo che permette alla squadra di coach Juan Manuel Cichello si portarsi sull’1-0 nella serie. Ottima la prestazione di tutti i componenti della formazione toscana: Kay Van Dijk miglior realizzatore dell’incontro con 17 punti messi a segno. Gara2 sarà sabato sera, 7 aprile, al PalaEstra alle ore 20,30.La Emma Villas inizia il match con questo sestetto: Fabroni in cabina di regia, Kay Van Dijk è l’opposto titolare, in banda agiscono Vedovotto e Fedrizzi, al centro Spadavecchia e Melo, Giovi è in seconda linea a difendere. Coach Paolo Montagnani manda invece in campo Pedron e Mochalski sulla diagonale palleggiatore-opposto, Cernic e Shavrak sono gli schiacciatori titolari, i centrali che partono dall’inizio sono Piscopo e Festi, il libero è Sorgente.Il primo punto del match è opera di Dmitriy Shavrak, a cui risponde subito Michele Fedrizzi con un bellissimo punto in diagonale. Pedron cerca al centro Piscopo che risponde presente mettendo a terra il pallone con i tempi giusti. Quando Mochalski mura Vedovotto il punteggio arriva sul 4-2 per i padroni di casa. Anche Fabroni guarda al centro e innesca Melo che schiaccia a terra con potenza.La Emma Villas reagisce e con Kay Van Dijk subito “caldo” piazza colpi importanti che consentono ai senesi di portarsi sul +2: 7-9. L’olandese fa vedere ottime cose già nell’avvio del match. E il muro della Emma Villas funziona alla grande: Shavrak non passa. L’ace di Van Dijk porta al 9-13, e il vantaggio senese si amplia fino al +5 quando viene murato pure Cernic.Van Dijk continua a garantire un buon rendimento. La battuta di Fedrizzi mette in difficoltà la ricezione di Tuscania e quando Mochalski spara out e il tabellone segna il punteggio di 14-19 coach Paolo Montagnani chiama time out per parlare con i suoi giocatori. Al rientro in campo Fedrizzi, aiutato dal nastro, mette a segno l’ace del 14-20. Spadavecchia sale in cattedra e stampa due murate che allargano il divario, così come la battuta vincente di Fedrizzi. L’errore in battuta di Shavrak chiude il primo set sul 18-25.Van Dijk chiude il primo set con 9 punti a segno (ed il 67% in attacco). Sono stati 5 i muri-punto dei senesi nel primo parziale (tre di questi sono opera di Vincenzo Spadavecchia).Stesse squadre in avvio di secondo parziale, con Shavrak che manda out il primo servizio. Fabroni trova un meraviglioso ace spedendo il pallone proprio sulla riga. La Emma Villas continua ad avere continuità e a trovare un ottimo sistema muro-difesa. Melo mura Cernic e Siena è già a +3. La continuità invece manca ancora a Tuscania in attacco; i viterbesi hanno terminato il primo set con il 33% e non riescono ad alzare nettamente questa percentuale.Quando Fedrizzi esce alla grande da una situazione difficile il divario si allarga ai quattro punti (6-10), che diventano cinque pochi istanti dopo grazie al secondo ace in questo set per Marco Fabroni.Siena scappa via: Fedrizzi mura Mochalski, poi è ancora il servizio di Fabroni a creare enormi problemi ai laziali. Arriva un altro ace del capitano dei senesi mentre due punti portano la firma dell’olandese Kay Van Dijk. Il tabellone indica 6-15, +9 per gli ospiti che sono reduci da un parziale di 0-6. Coach Paolo Montagnani cambia ed inserisce Bonami al posto di Shavrak per rinforzare la seconda linea. In campo anche Buzzelli e Calonico. Cichello invece effettua il doppio cambio con Di Tommaso e Boswinkel in campo al posto di Van Dijk e Fabroni, e Hidde riesce subito a trovare un muro vincente. Da Fedrizzi arrivano i colpi che avvicinano la Emma Villas alla conquista del secondo parziale. Il punto di fine set arriva con un mani-out sul muro avversario da parte di Vedovotto: 16-25.Nel secondo set la Emma Villas ha tenuto uno straordinario 75% in attacco. Kay Van Dijk è già a quota 15 punti realizzati.Le squadre che ricominciano il terzo set non cambiano. E Fabroni inizia con un altro ace, il quarto della sua gara. Poco dopo Fedrizzi delizia con un pallonetto, mentre Melo è sempre ottimamente presente a muro.Vedovotto trova due punti fondamentali per scappare via, e con il muro di Fedrizzi Siena è sul +3: 5-8. Ancora “Friz” in zona 4 a murare Mochalski: 5-9. I senesi riescono a mantenere questo vantaggio con un buon cambiopalla e giocando piuttosto in scioltezza. Van Dijk, Fedrizzi e Vedovotto continuano ad offrire il loro contributo offensivo mentre Mochalski spedisce lunghissimo: 12-18. Dopo alcuni errori di troppo in casa senese ci pensa Spadavecchia a dare un altro colpo: 18-22. Van Dijk piazza un altro colpo. Di Tommaso entra in campo e realizza un ace. L’errore di Mochalski chiude i conti: 19-25.: Buzzelli, Sorgente (L), Calonico 1, Festi 2, Della Rosa, Bonami (L), Pedron, Mochalski 11, Cernic 6, Crò, Shavrak 9, Sartori, Piscopo 5. Coach: Montagnani.: Fabroni 5, Bargi, Spadavecchia 5, Vedovotto 6, Van Dijk 17, Giovi (L), Boswinkel 1, Graziani, Braga, Pochini, Di Tommaso 1, Fedrizzi 13, Melo 7. Coach: Cichello.Arbitri: Mariano Gasparro, Lorenzo Mattei.NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Siena sul 12-16 e sul 15-21 (decisione cambiata); richiesto nel secondo set da Tuscania sullo 0-2 (decisione cambiata) e sul 15-24 (decisone cambiata); richiesto nel terzo set da Tuscania sul 12-18.Ace: Tuscania 1, Siena 9. Servizi sbagliati: Tuscania 12, Siena 15. Muri punto: Tuscania 4, Siena 11. Percentuale d’attacco: Tuscania 45%, Siena 62%. Positività in ricezione: Tuscania 39%, Siena 48%.