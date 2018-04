Emma Villas: la semifinale playoff sarà con Gioia del Colle

“Siamo estremamente contenti di avere conquistato le semifinali dei playoff. Nella serie contro Tuscania sono soddisfatto della concretezza che abbiamo avuto contro una formazione assolutamente accreditata e dotata di ottime qualità. Adesso affronteremo una formazione come Gioia del Colle che non è certamente una meteora, hanno già vinto in casa contro Spoleto e Tuscania ed erano accreditati sin dall’estate come una delle possibili outsider del campionato”. Il direttore sportivo della Emma Villas Siena, Fabio Mechini, fa il punto della situazione in casa biancoblu. I senesi hanno superato per 2-0 la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania nella serie dei quarti di finale e adesso si preparano alla serie di semifinale contro la Gioiella Micromilk Gioia del Colle che ha vinto la sua serie per 2-1 contro la Ceramica Scarabeo Gcf Roma, il team che era arrivato primo nella Pool A e che si era aggiudicato la Coppa Italia di Serie A2 di quest’anno.La gara1 della serie di semifinale sarà giocata domenica 15 aprile alle ore 18 al PalaEstra. Gara2 verrà invece disputata mercoledì 18 aprile alle ore 20,30 a Gioia del Colle. Gara3 sarà al PalaEstra di Siena sabato 21 aprile alle ore 20,30. Eventuale gara4 a Gioia del Colle mercoledì 25 aprile alle ore 20,30. Eventuale gara5 a Siena sabato 28 aprile a Siena alle ore 20,30. Chi vincerà tre gare sarà qualificato alla finale dei Play Off Promozione UnipolSai.“Noi – prosegue nella sua analisi il diesse del team senese, Fabio Mechini – pensiamo ad una partita per volta. L’errore più grosso che potremmo fare sarebbe quello di pensare che il percorso è in discesa. Dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo e rimanere con i piedi per terra. Gioia del Colle ha appena vinto a Roma dimostrando ancora una volta le proprie qualità. Come caratteristica giocano una palla molto veloce, hanno un’ottima ricezione, battono e murano assai bene. Hanno fatto bene nel girone blu, hanno vinto la Pool B e ai playoff stanno ottenendo grandi risultati. Nel loro roster ci sono giocatori di qualità ed esperienza, penso a Joventino e a Cetrullo, a Grassano che ha giocato anche da noi, ai centrali e in generale a tutta la loro squadra. Abbiamo il fattore campo a nostro favore e questo può essere un vantaggio ma dovremo essere bravi a sfruttarlo. Loro giocano con entusiasmo e come sempre dovremo fare grande attenzione”.Domani, intanto, iniziano le finali nazionali della Boy League per la formazione Under 14 di Chiusi che sarà impegnata a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia. “Ho sensazioni molto positive – commenta il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley, Luigi Banella –, quest’anno era molto più complicato riuscire a raggiungere le finali nazionali a 8 squadre. La prima fase del torneo è stata buona, abbiamo fatto punti anche in tutte le trasferte. E poi i ragazzi si sono comportati alla grande nello spareggio con Modena, vincendo alla fine dopo un tie break lottato e tiratissimo. Nella finale nazionale l’obiettivo che ci poniamo è quello di raggiungere il massimo risultato possibile, quello che viene lo prendiamo. Sfideremo società come Trento, Civitanova Marche, Ravenna, per i nostri ragazzi in ogni caso sarà una esperienza straordinaria ed indimenticabile. L’Under 14 di Chiusi sarà impegnata anche nella gara di ritorno delle semifinali regionali. Tutte le squadre del settore giovanile stanno facendo molto bene, la Under 16 e la Under 18 sono arrivate alla fase regionale, la Prima divisione è prima in classifica così come la formazione che milita in Serie C. Siamo soddisfatti anche dei circa quaranta tesserati che da quest’anno fanno parte delle formazioni Under 12, Under 13 e Under 14 di Siena”.Gli abbonati della EMMA VILLAS SIENA della stagione 2017/2018 avranno diritto alla prelazione dei posti acquistati con l’abbonamento dal giorno giovedì 12 aprile a sabato 14 aprile. Dovranno recarsi presso i punti vendita Ciaotickets o presso la biglietteria del PalaEstra (aperta venerdì 13 aprile dalle 16 alle 19) per esercitare la prelazione sui posti acquistando il biglietto con riduzione. Da domenica 15 aprile i posti bloccati verranno messi in vendita.Inoltre tutti gli abbonati alla stagione 2017/2018, qualora impossibilitati a recarsi al PalaEstra o presso un punto vendita, possono confermarci il proprio posto scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. inserendo i dati dell’abbonamento (nome, cognome, tipologia di abbonamento, posto).Per gara 1 di semifinale play-off il prezzo del biglietto avrà i seguenti costi:INTERO: 10 €RIDOTTO: 7 € (abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, Tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni)GRATIS: Under 12 che dovranno tuttavia essere in possesso di biglietto omaggio (la prevendita ha un costo supplementare di 2 €).La prevendita sarà attiva da giovedì 12 aprile.Si prevede un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello verranno venduti i posti nel secondo anello.Nel giorno di venerdì 13 aprile (dalle 16 alle 19) e il giorno del match dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi, presso la biglietteria al PalaEstra, sarà possibile acquistare i biglietti.