Emma Villas subito in palestra per preparare gara2: a Gioia del Colle in campo mercoledì alle ore 20,30

La Emma Villas riprende immediatamente ad allenarsi in vista della gara2 della serie delle semifinali di Play Off Promozione di Serie A2 UnipolSai. Oggi pomeriggio la squadra torna in viale Sclavo per una seduta di preparazione in vista della gara che verrà disputata a Gioia del Colle mercoledì 18 aprile alle ore 20,30. Sarà la seconda partita di una serie nella quale i biancoblu sono in vantaggio per 1-0 grazie alla vittoria ottenuta al PalaEstra domenica pomeriggio.I senesi hanno ottenuto un brillante successo per 3-0. Buono il gioco espresso dal team allenato da coach Juan Manuel Cichello, che ha effettuato un positivo cambiopalla e ha chiuso l’incontro con buone percentuali sia in attacco (con il 59%) che in ricezione (con il 52% di positività).L’opposto olandese Kay Van Dijk è stato il miglior realizzatore tra i padroni di casa, terminando la gara con 16 punti e il 70% in attacco. In doppia cifra anche Michele Fedrizzi (11 punti) e Filippo Vedovotto (10 punti) mentre il centrale Vincenzo Spadavecchia è stato nella circostanza il re delle battute vincenti (5 ace per lui, 8 i suoi punti totali).“In battuta è andata bene ma non ho fatto niente di speciale – ha commentato il centrale della Emma Villas Siena, Vincenzo Spadavecchia –. Il servizio ci sta dando grandi soddisfazioni, ci stiamo allenando bene. Anche in attacco stiamo andando bene, siamo contenti di questa prima partita della serie di semifinale. Gioia del Colle è una squadra molto forte, siamo 1-0, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e va mantenuta l’attenzione al massimo. Gara2 sarà molto complicata, hanno un tifo molto caldo, dovremo disputare una grande gara per centrare un risultato positivo”.“Siamo soddisfatti – ha detto dopo la gara il libero del team senese Filippo Pochini – perché nei playoff conta vincere. Abbiamo fatto bene, soprattutto nel cambiopalla, e questo ci ha permesso di ottenere il successo. Gioia del Colle ha un bel gioco, noi abbiamo vinto anche soffrendo e superando i momenti di difficoltà incontrati durante la sfida. Loro giocano una palla molto veloce, non è semplice per chi li affronta. Mercoledì andiamo in casa loro, per me sarà emozionante dato che lì ho disputato la scorsa stagione”.Gara2 verrà disputata mercoledì 18 aprile alle ore 20,30 a Gioia del Colle. Gara3 sarà al PalaEstra di Siena sabato 21 aprile alle ore 20,30. Eventuale gara4 a Gioia del Colle mercoledì 25 aprile alle ore 18. Eventuale gara5 a Siena sabato 28 aprile a Siena alle ore 20,30. Chi vincerà tre gare sarà qualificato alla finale dei Play Off Promozione UnipolSai.Gara2 sarà arbitrata da Fabio Bassan e Christian Palumbo.La squadra senese effettua oggi pomeriggio un allenamento al PalaEstra. Domani mattina è prevista la partenza per la Puglia.Informazioni per i biglietti per gara3 di sabato 21 aprile alle ore 20,30 al PalaEstraPRELAZIONEGli abbonati della EMMA VILLAS SIENA 2017/2018 avranno diritto alla prelazione dei posti acquistati con l’abbonamento dal giorno lunedì 16 aprile a mercoledì 18 aprile (fino alle ore 23,59).Dovranno recarsi presso la biglietteria del PalaEstra (aperta mercoledì 18 aprile dalle 16 alle 19) per esercitare la prelazione sui posti acquistando il biglietto con riduzione. Da giovedì 19 aprile i posti non bloccati verranno messi in vendita.Inoltre tutti gli abbonati alla stagione 2017/2018, qualora impossibilitati a recarsi al PalaEstra, possono confermarci il proprio posto scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. inserendo i dati dell’abbonamento (nome, cognome, tipologia di abbonamento, posto).BIGLIETTIPer la gara 3 della semifinale Play-Off il prezzo del biglietto avrà i seguenti costi:INTERO: 10 €RIDOTTO: 7 € (abbonati Emma Villas Siena stagione 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni)GRATIS: Under 12 che dovranno tuttavia essere in possesso di biglietto omaggio (la prevendita ha un costo supplementare di 2 €).ORARILa prevendita sarà attiva da lunedì 16 aprile presso il sito online di CiaoTickets, i punti vendita convenzionati e presso la nostra biglietteria (aperta mercoledì 18 e venerdì 20 dalle 16 alle 19).Si prevede un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello verranno venduti i posti nel secondo anello.PREVENDITA ONLINELa prevendita è attiva a questo link