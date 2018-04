Emma Villas, il libero Andrea Giovi: ''Stiamo bene, sappiamo che Gioia del Colle darà tutto in questa gara2''

E’ tempo di gara2 della serie di semifinale dei Play Off Promozione di Serie A2 UnipolSai. La Emma Villas è partita alla volta della Puglia dove domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 20,30 scenderà in campo a Gioia del Colle.La formazione di coach Juan Manuel Cichello è in vantaggio per 1-0 grazie al successo ottenuto domenica pomeriggio al PalaEstra. In quella occasione i senesi sono riusciti a mettere in campo una bella pallavolo, una positiva fase di cambiopalla, buone percentuali in attacco (59%) e cose apprezzabili anche in ricezione e in difesa. Il tutto davanti a 1.200 spettatori che hanno sostenuto in maniera straordinaria la squadra biancoblu.“Stiamo bene in questo momento – commenta il libero della Emma Villas Siena, Andrea Giovi –, anche se nelle gare dei playoff si spendono sempre tante energie. Siamo comunque felici per quello che stiamo riuscendo a fare. Gioia del Colle ha grandi qualità e può fare ottime cose, lo hanno dimostrato eliminando ai quarti di finale un team come Roma. Noi siamo consapevoli del fatto che se riusciamo ad esprimere la nostra qualità di gioco possiamo anche permetterci di condurre la partita come abbiamo fatto contro di loro nel primo set al PalaEstra. Ma abbiamo visto che appena allentiamo un po’ la tensione Gioia del Colle ha tutte le carte per rifarsi sotto. E’ una serie da prendere con tanta attenzione. Hanno una buona ricezione e riescono a giocare palle veloci che sono difficili da murare e da difendere. Domenica siamo andati forte nel primo set, poi abbiamo mollato qualcosa nel secondo e nel terzo, parziali dove i nostri avversari sono cresciuti. Il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire a mantenere un alto livello di gioco il più a lungo possibile. Sappiamo che loro daranno il massimo per poter pareggiare la serie, noi dovremo esprimerci al meglio perché quello dove giocheremo domani sera è certamente un campo difficile”.Gara2 verrà disputata mercoledì 18 aprile alle ore 20,30 a Gioia del Colle. Gara3 sarà al PalaEstra di Siena sabato 21 aprile alle ore 20,30. Eventuale gara4 a Gioia del Colle mercoledì 25 aprile alle ore 18. Eventuale gara5 a Siena sabato 28 aprile a Siena alle ore 20,30. Chi vincerà tre gare sarà qualificato alla finale dei Play Off Promozione UnipolSai.Gara2 sarà arbitrata da Fabio Bassan e Christian Palumbo.Informazioni per i biglietti per gara3 di sabato 21 aprile alle ore 20,30 al PalaEstraPRELAZIONEGli abbonati della EMMA VILLAS SIENA 2017/2018 avranno diritto alla prelazione dei posti acquistati con l’abbonamento dal giorno lunedì 16 aprile a mercoledì 18 aprile (fino alle ore 23,59).Dovranno recarsi presso la biglietteria del PalaEstra (aperta mercoledì 18 aprile dalle 16 alle 19) per esercitare la prelazione sui posti acquistando il biglietto con riduzione. Da giovedì 19 aprile i posti non bloccati verranno messi in vendita.Inoltre tutti gli abbonati alla stagione 2017/2018, qualora impossibilitati a recarsi al PalaEstra, possono confermarci il proprio posto scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. inserendo i dati dell’abbonamento (nome, cognome, tipologia di abbonamento, posto).BIGLIETTIPer la gara 3 della semifinale Play-Off il prezzo del biglietto avrà i seguenti costi:INTERO: 10 €RIDOTTO: 7 € (abbonati Emma Villas Siena stagione 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni)GRATIS: Under 12 che dovranno tuttavia essere in possesso di biglietto omaggio (la prevendita ha un costo supplementare di 2 €).ORARILa prevendita è attiva presso il sito online di CiaoTickets, i punti vendita convenzionati e presso la nostra biglietteria (aperta mercoledì 18 e venerdì 20 dalle 16 alle 19).Si prevede un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello verranno venduti i posti nel secondo anello.PREVENDITA ONLINELa prevendita è attiva a questo link