Sabato alle ore 20,30 al PalaEstra si gioca la gara3 della semifinale playoff con Gioia del Colle

Michele Fedrizzi: “In Puglia una vittoria importantissima, invito tutti i nostri tifosi a venire in viale Sclavo”

Gara3 della serie di semifinale dei Play Off Promozione di Serie A2 UnipolSai potrebbe essere ricordata a lungo dai tifosi biancoblu. La Emma Villas ha già fatto tanto, e adesso vuole scrivere un’altra pagina di storia di questa società. Manca infatti veramente poco per conquistare la finale dei playoff. Gara3 verrà disputata sabato 21 aprile alle ore 20,30 al PalaEstra di Siena. In caso di vittoria la Emma Villas si qualificherà alla finale dei playoff.Altrimenti, l’eventuale gara4 sarà a Gioia del Colle mercoledì 25 aprile alle ore 18. L’eventuale gara5 è in programma a Siena sabato 28 aprile a Siena alle ore 20,30.I senesi si sono portati sul 2-0 nella serie contro i pugliesi grazie a due successi tanto belli quanto importanti. La squadra di coach Juan Manuel Cichello sta mostrando una pallavolo di alto livello proprio nel momento cruciale della stagione. Contro Gioia del Colle i senesi hanno avuto l’approccio giusto in entrambe le sfide, sia in casa al PalaEstra per gara1 che al PalaCapurso in provincia di Bari in gara2.Nel paese da 30mila abitanti situato nelle Murge e nel quale ovunque si vedono ancora i riferimenti a Federico II di Svevia, lo stupor mundi che abbellì di castelli e fortificazioni questo territorio, i senesi hanno giocato un’altra partita di assoluta sostanza. Ancora una volta hanno fatto bene al servizio, un fondamentale che è stato ad esempio decisivo nel primo set quando tre ace consecutivi di Michele Fedrizzi hanno indirizzato quel parziale.Bene poi anche in attacco, dove i biancoblu sono finora sempre rimasti sopra al 50% (59% in gara1 e 54% in gara2) ed i toscani sono cresciuti tanto anche nei fondamentali di seconda linea, in difesa e in ricezione (la positività in gara2 è stata superiore al 40%, in gara1 era stata del 52%).Ottimo anche in questa serie è stato fino a questo momento l’apporto dell’opposto olandese Kay Van Dijk, che in Puglia ha messo a segno 23 punti (con il 61% in attacco) dopo i 16 fatti registrare al PalaEstra (con il 70%). Fedrizzi si conferma su ottimi livelli, così come i centrali Melo e Spadavecchia, con quest’ultimo che davanti ai suoi parenti ha disputato pure al PalaCapurso un’ottima prova. Ottimi segnali sono arrivati anche da Federico Bargi, che in gara2 ha trovato ampio spazio e che è riuscito a farsi apprezzare al servizio (9 le sue battute a Gioia del Colle, con le quali ha creato difficoltà alla ricezione della Gioiella Micromilk aprendo anche dei break importanti per i biancoblu) e anche nella fase offensiva, con 4 punti su 6 tentativi di attacco. Dalla panchina hanno fornito un buon contributo anche Di Tommaso, Boswinkel e Pochini, immediatamente lucidi al momento del loro ingresso in campo.La Emma Villas ha giocato con la determinazione, l’approccio e la concentrazione che servono in partite di questo tipo, e quindi limitando gli errori e riuscendo a superare le difficoltà che inevitabilmente si presentano in campo. E così in Puglia quando Gioia del Colle ha conquistato il terzo set i biancoblu sono rientrati in campo con la mente sgombra e libera, riuscendo a mettere nuovamente sul taraflex una pallavolo solida nel quarto parziale vinto alla fine 17-25.Nei playoff, tuttavia, ogni gara fa storia a sé. Ogni sfida scrive qualcosa di diverso. Ed ecco che adesso diventa fondamentale gara3. In caso di vittoria la Emma Villas sarà qualificata per la finale dei playoff di serie A2, e sarebbe un’altra prima volta per la società del Presidente Giammarco Bisogno. Per raggiungere questo traguardo occorrerà che la squadra senese non abbassi la tensione, ma anzi giochi con quella concentrazione e con tutte quelle qualità che si sono viste nelle prime due partite della serie.Il pubblico senese certamente si farà sentire e potrà fornire un contributo importante, come è sempre successo in questa stagione. L’aumento del numero di tifosi e del calore che questi sanno dare all’interno del PalaEstra in occasione delle partite casalinghe della Emma Villas Siena è senz’altro uno dei successi più belli che sono stati centrati quest’anno dalla società biancoblu.“Siamo stati molto bravi a partire forte nel primo set – ha commentato dopo gara2 lo schiacciatore della Emma Villas Siena, Michele Fedrizzi –, loro poi dovevano trovare una reazione e l’hanno fatto. Noi abbiamo reagito nel secondo set quando siamo stati protagonisti di una grande rimonta. Nel terzo set ci siamo rilassati un attimo, loro sono cresciuti e si sono aggiudicati quel parziale. Ma poi siamo stati attenti e lucidi nel quarto set quando siamo stati in grado di metterci subito tutto alle spalle e chiudere la partita. Faccio i complimenti a tutta la squadra, non era semplice vincere in un campo come questo. Anche chi è entrato dalla panchina ha fornito un grande contributo. Contro Gioia del Colle non è facile giocare, hanno un servizio importante, contro di noi lo stanno rischiando, siamo stati bravi a forzare anche la nostra battuta e a contenere la loro nei momenti decisivi. La vittoria in gara2 è importantissima, vincere al PalaCapurso che è uno dei palazzetti più caldi della Serie A2 è una grande prova di maturità da parte nostra. Invito tutti i nostri tifosi a riempire gli spalti del PalaEstra sabato sera”.Informazioni per i biglietti per gara3 di sabato 21 aprile alle ore 20,30 al PalaEstraBIGLIETTIPer la gara 3 della semifinale Play-Off il prezzo del biglietto avrà i seguenti costi:INTERO: 10 €RIDOTTO: 7 € (abbonati Emma Villas Siena stagione 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni)GRATIS: Under 12 che dovranno tuttavia essere in possesso di biglietto omaggio (la prevendita ha un costo supplementare di 2 €).ORARILa prevendita è attiva presso il sito online di CiaoTickets, i punti vendita convenzionati e presso la nostra biglietteria (aperta venerdì 20 dalle 16 alle 19 e sabato 21 aprile dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi).Si prevede un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello verranno venduti i posti nel secondo anello.PREVENDITA ONLINELa prevendita è attiva a questo link