Emma Villas, ufficializzate date e orari delle gare di finale playoff: si comincia martedì 1 maggio al PalaEstra alle ore 19

Sono state ufficializzate le date e gli orari delle gare della finale dei Play Off Promozione di Serie A2 UnipolSai. Si comincia da Siena, dal PalaEstra, con gara1 in programma martedì 1 maggio a partire dalle ore 19. Sarà un momento molto importante nella storia della Emma Villas Siena che per la prima volta andrà a giocarsi una finale di playoff di Serie A2 per conquistare l’unico posto disponibile per andare nella prossima stagione a giocare la Superlega.Gara2 verrà disputata al PalaRota di Spoleto sabato 5 maggio alle ore 20,30; gara3 si giocherà al PalaEstra di Siena martedì 8 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara4 è in programma a Spoleto sabato 12 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara5 sarà al PalaEstra di Siena martedì 15 maggio alle ore 20,30.La formazione biancoblu tornerà ad allenarsi domani (martedì 24 aprile) con una doppia seduta in viale Sclavo.“Siamo ben felici del percorso che abbiamo compiuto fino ad adesso – commenta il direttore sportivo della Emma Villas Siena, Fabio Mechini –. Siamo in finale, ma ancora ci sono partite importanti da giocare. Però ci siamo arrivati, e lo abbiamo fatto con alcune rilevanti certezze tecniche e di gruppo. La squadra sta giocando bene e si sta allenando bene in settimana. E’ fantastico come sia cresciuta una meravigliosa tifoseria, che si fa sentire ad ogni gara, e sono molto contento di come a Siena si parli sempre più di pallavolo. Con Spoleto è una sfida che negli ultimi anni abbiamo vissuto tante volte, questa ovviamente è una serie importantissima. C’è il tempo per preparare al meglio queste gare, mi aspetto che la squadra riparta con la stessa concentrazione che abbiamo visto fino ad ora”.La prevendita è attiva per gara 1 e per gara3. Online i biglietti possono essere acquistati presso il circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-monini-spoleto ) oppure nei punti vendita convenzionati.Per acquistare i biglietti per gara 1 e per gara3 al PalaEstra è aperta la biglietteria giovedì 26, venerdì 27 e lunedì 30 aprile dalle 16 alle 19. Poi martedì 1 maggio, giorno di gara1, dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 in poi.Per gara 3 la prevendita è attiva anche il 4 e il 7 maggio dalle 16 alle 19. Poi martedì 8 maggio dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.La prelazione potrà essere fatta esclusivamente al PalaEstra o scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con i dati dell’abbonamento e si conclude:per gara 1, venerdì 27 aprile alle 12;per gara 3 venerdì 4 maggio alle 19.Per gara 1 al PalaEstra è aperta la biglietteria giovedì 26 dalle 16 alle 19.Per gara 3 la prelazione è attiva il 4 maggio dalle 16 alle 19.Il biglietto ha il costo di 13 € intero, di 10 € ridotto (le riduzioni si applicano ad abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni). Chi ha meno di 12 anni potrà entrare gratuitamente, ma dovrà prima ritirare un tagliando in biglietteria (se preso in prevendita ha il costo di 2 €).