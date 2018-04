Domenica di allenamenti per la Emma Villas. Cruciani: ''Siamo tutti concentrati sull’obiettivo''

Gara1 della serie di finale contro Spoleto in programma martedì 1 maggio al PalaEstra alle ore 19

“Siamo concentrati e indirizzati sull’obiettivo”. Parola di Simone Cruciani, assistente allenatore della Emma Villas Siena. La squadra biancoblu tornerà anche domani, domenica 29 aprile, in viale Sclavo per ultimare la preparazione in vista di gara1 della finale dei Play Off Promozione di Serie A2 UnipolSai, in programma martedì 1 maggio a partire dalle ore 19 al PalaEstra di Siena.“I ragazzi stanno rispondendo bene in questi dieci giorni che ci sono tra la gara3 della semifinale e la gara1 della finale – prosegue Cruciani –. Giocare questa serie sarà molto emozionante, si affronteranno due formazioni che sono in grande forma e anche in fiducia. Per quanto mi riguarda, per me questa stagione è positiva e di grande formazione. Abbiamo già vissuto giornate da ricordare e belle vittorie, penso al successo conquistato a Bergamo o a quello in gara1 dei quarti di finale a Viterbo contro Tuscania, un momento nel quale ho avuto la sensazione che la squadra stesse cambiando marcia. Adesso ci giochiamo questa serie di finale e lo faremo con la massima concentrazione e al meglio delle nostre capacità. Invito ovviamente i senesi ad essere presenti al PalaEstra per gara1 martedì 1 maggio. Il nostro pubblico è molto caldo, si fa sentire, ci sta vicino e noi avvertiamo il calore che ci fornisce sia in casa che in trasferta”.Per acquistare i biglietti per gara 1 e per gara3 al PalaEstra la biglietteria sarà aperta anche lunedì 30 aprile dalle 16 alle 19. Poi martedì 1 maggio, giorno di gara1, dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 in poi. Per gara 3 la prevendita è attiva anche il 4 e il 7 maggio dalle 16 alle 19. Poi martedì 8 maggio dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.La prelazione potrà essere fatta esclusivamente al PalaEstra o scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con i dati dell’abbonamento e si conclude:per gara 3 venerdì 4 maggio alle 19. Per gara 3 la prelazione al PalaEstra è attiva il 4 dalle 16 alle 19.Il biglietto ha il costo di 13 € intero, di 10 € ridotto (le riduzioni si applicano ad abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni). Chi ha meno di 12 anni potrà entrare gratuitamente, ma dovrà prima ritirare un tagliando in biglietteria (se preso in prevendita ha il costo di 2 €).