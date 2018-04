Meno due giorni a gara1, domenica di doppio allenamento per la Emma Villas Siena al PalaEstra

Meno due giorni al grande momento, appena quarantotto ore alla gara1 della serie della finale dei Play Off Promozione di Serie A2 tra Emma Villas Siena e Monini Spoleto: il via alle ore 19 al PalaEstra. Questa è una domenica di lavoro in casa biancoblu, con una doppia seduta di allenamento in viale Sclavo.Va ultimata la preparazione, vanno limati gli ultimi dettagli in vista delle sfide cruciali di un’annata che ha regalato emozioni e grandi soddisfazioni in casa senese.Nei playoff la Emma Villas ha fino a questo momento vinto tutte e cinque le partite disputate: due in trasferta e tre in casa. I biancoblu di coach Juan Manuel Cichello si sono aggiudicati quindici set sui sedici disputati. I senesi hanno mostrato un’ottima pallavolo sia nella serie contro Tuscania che in quella contro Gioia del Colle. Due 3-0 contro Tuscania (sia al PalaMalè che al PalaEstra) hanno permesso alla società del Presidente Giammarco Bisogno di conquistarsi per la seconda stagione consecutiva un pass per le semifinali dei playoff. Dove i senesi hanno superato per 3-0 la Gioiella Micromilk Gioia del Colle nelle due sfide casalinghe e hanno vinto con il risultato di 1-3 anche in Puglia, in un palazzetto dove quest’anno sono cadute Spoleto e Tuscania e dove nei playoff ha perso anche la Ceramica Scarabeo Gcf Roma, che contro Cetrullo e compagni ha poi perso anche al PalaTiziano, in casa, gara3.In maglia senese il miglior realizzatore in stagione rimane Filippo Vedovotto, autore fin qui di 405 punti in 34 gare disputate (ha una percentuale in attacco del 49,9%); è seguito da Michele Fedrizzi che è a quota 353 punti in 29 gare (46,2% in attacco). L’opposto olandese Kay Van Dijk in otto partite in maglia biancoblu è già arrivato a quota 117 punti (con il 53,6% offensivo).L’olandese è tuttavia il miglior realizzatore dei senesi nei playoff con 86 palloni messi a terra; Michele Fedrizzi ne ha totalizzati 65, Filippo Vedovotto 39, Vincenzo Spadavecchia 36. Siena nelle cinque gare dei playoff ha realizzato 38 ace: Fedrizzi ne ha già totalizzati 10, 9 sono di Fabroni, 8 a testa per Van Dijk e per Spadavecchia.Al servizio è Michele Fedrizzi il giocatore che ha realizzato il maggior numero di ace in questa stagione: 56. Marco Fabroni è a quota 47. Vincenzo Spadavecchia con la sua battuta float ne ha messi a segno 34, Filippo Vedovotto 31.Vincenzo Spadavecchia primeggia per muri vincenti: 78 (13 di questi nei playoff), una media di 0,73 a set. Federico Bargi è a 47, Marco Fabroni a 37.Per acquistare i biglietti per gara 1 e per gara3 al PalaEstra la biglietteria sarà aperta anche lunedì 30 aprile dalle 16 alle 19. Poi martedì 1 maggio, giorno di gara1, dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 in poi. Per gara 3 la prevendita è attiva anche il 4 e il 7 maggio dalle 16 alle 19. Poi martedì 8 maggio dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.La prelazione è già conclusa per gara1 mentre per gara3 potrà essere fatta esclusivamente al PalaEstra o scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con i dati dell’abbonamento e si conclude venerdì 4 maggio alle 19. Per gara 3 la prelazione al PalaEstra è attiva il 4 maggio dalle 16 alle 19.Il biglietto ha il costo di 13 € intero, di 10 € ridotto (le riduzioni si applicano ad abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni). Chi ha meno di 12 anni potrà entrare gratuitamente, ma dovrà prima ritirare un tagliando in biglietteria (se preso in prevendita ha il costo di 2 €).