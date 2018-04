Emma Villas: vigilia di gara1, la città si appresta a vivere un momento indimenticabile al PalaEstra

Il coach della Emma Villas Siena Cichello: “Raggiunto un grande traguardo ma vogliamo sognare ancora”

Domani è il grande giorno, domani alle ore 19 al PalaEstra è il momento in cui Emma Villas Siena e Monini Spoleto daranno il via alla finale dei Play Off Promozione di Serie A2 inseguendo il sogno di vincere il campionato e di aggiudicarsi la promozione in Superlega.I dieci giorni di preparazione tra le serie di semifinale e la gara1 della finale sono praticamente ultimati. Giorni fondamentali per poter essere pronti per il frangente topico di questa stagione.La città di Siena attende questo momento con la voglia di vivere una finale che sarà certamente divertente ed emozionante. Nella biglietteria del PalaEstra continuano ad essere venduti molti biglietti ai sostenitori biancoblu. Ci sarà un grande pubblico sugli spalti del PalaEstra pronto a sostenere la formazione senese, e sarà presente anche un cospicuo gruppo di tifosi della Monini.“Sappiamo che questo è un momento importante nella storia pallavolistica e sportiva di questa città – commenta il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello –. Abbiamo raggiunto un grande traguardo ma vogliamo sognare ancora. Ci stiamo preparando con entusiasmo e dedizione per tentare di scrivere una pagina ancora più bella. Credo molto nel gioco di squadra e i ragazzi si stanno applicando al massimo in ogni allenamento. Stiamo vivendo dei playoff positivi. In semifinale contro Gioia del Colle la squadra ha interpretato assai bene una serie difficile contro un team che aveva appena eliminato Roma, vale a dire la formazione che era arrivata prima nella Pool A e che aveva vinto la Coppa Italia di categoria”.“La squadra – prosegue coach Cichello – ha sempre mostrato una totale dedizione al lavoro, io sono contento perché vedo allenamenti di grande livello e mi sento onorato di poter lavorare con questi ragazzi. Faremo il massimo possibile nella serie di finale playoff contro Spoleto che è una grandissima squadra, hanno giocatori di qualità e di esperienza che hanno disputato anche la Superlega. Sarà molto dura ma ci stiamo preparando al meglio. Saremo sospinti dal nostro pubblico, è bello vedere tutti quei tifosi che ci sostengono al PalaEstra. E’ una importante spinta in più per cercare di raggiungere un sogno che è stato creato e portato avanti dal nostro Presidente Giammarco Bisogno che ha sempre creduto che potessimo arrivare fino a qui. Credo che in finale potremo vedere un livello tecnico molto alto, questa serie sarà emozionante e importante per Siena e per tutto il territorio toscano”.Gara1 prenderà quindi il via al PalaEstra martedì 1 maggio a partire dalle ore 19. Arbitri della sfida saranno Giuseppe Curto e Massimiliano Giardini.Gara2 verrà invece disputata al PalaRota di Spoleto sabato 5 maggio alle ore 20,30; gara3 si giocherà al PalaEstra di Siena martedì 8 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara4 è in programma a Spoleto sabato 12 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara5 sarà al PalaEstra di Siena martedì 15 maggio alle ore 20,30.Per acquistare i biglietti per gara 1 e per gara3 al PalaEstra la biglietteria sarà aperta anche lunedì 30 aprile dalle 16 alle 19. Poi martedì 1 maggio, giorno di gara1, dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 in poi. Per gara 3 la prevendita è attiva anche il 4 e il 7 maggio dalle 16 alle 19. Poi martedì 8 maggio dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.La prelazione è già conclusa per gara1 mentre per gara3 potrà essere fatta esclusivamente al PalaEstra o scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con i dati dell’abbonamento e si conclude venerdì 4 maggio alle 19. Per gara 3 la prelazione al PalaEstra è attiva il 4 maggio dalle 16 alle 19.Il biglietto ha il costo di 13 € intero, di 10 € ridotto (le riduzioni si applicano ad abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni). Chi ha meno di 12 anni potrà entrare gratuitamente, ma dovrà prima ritirare un tagliando in biglietteria (se preso in prevendita ha il costo di 2 €).