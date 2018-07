A Torrita di Siena si riorganizza il servizio di raccolta differenziata

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da lunedì si attivano i nuovi metodi di raccolta per organico e multimateriale

A Torrita di Siena si riorganizza la raccolta differenziata. Con l’obiettivo di incrementare la qualità e la quantità delle raccolte differenziate, e nell’ottica di andare incontro alle esigenze delle famiglie e di eliminare il problema degli abbandoni, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno previsto una revisione delle modalità con cui viene svolto attualmente il servizio.Da lunedì prossimo, 16 luglio, la raccolta dell’organico sarà effettuata tramite bidoncini stradali con chiave (per dar modo a tutti i cittadini di abituarsi alle novità, per la prima settimana sarà assicurato il doppio servizio di raccolta: tramite bidoncini stradali e passaggio porta a porta), mentre il servizio di raccolta del vetro, della plastica e delle lattine (multimateriale) verrà effettuato a sacchetto, secondo un calendario settimanale. Saranno così rimosse dal territorio le campane stradali attualmente in uso per la raccolta del multimateriale così da contrastare in modo deciso il problema dell’abbandono dei rifiuti.Per illustrare ai cittadini le novità, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale e i tecnici del gestore hanno incontrato i cittadini in due assemblee pubbliche che si sono svolte a Torrita e a Montefollonico.Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.seitoscana.it o chiamare il numero verde di Sei Toscana (gratuito sia da linea fissa che mobile) 800 127 484.