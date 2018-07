''Il bisogno del personaggio'', stage formativo organizzato dalla Compagnia Teatro Giovani di Torrita

Dal 2 all'8 settembre presso l'Agriturismo Valcelle di Torrita di Siena, la Compagnia Teatro Giovani organizza uno stage formativo con Augusto Fornari e Laura Ruocco dal titolo ‘Il bisogno del personaggio’

Archiviata la strepitosa stagione teatrale 2017-2018 del teatro dei Oscuri di Torrita di Siena, la Compagnia Teatro Giovani non si ferma e per il mese di settembre 2018 pensa alla formazione.La Compagnia, infatti, dal 2 all’8 settembre 2018, organizza uno stage formativo, presso l’agriturismo Valcelle di Torrita di Siena, dal titolo ‘Il bisogno del personaggio’ con Augusto Fornari e Laura Ruocco.Il corso parte dalla tecnica per l'uso della maschera e come la si utilizza, per poi arrivare ad una elaborazione personale di Augusto Fornari, sviluppata negli anni di lavoro, per costruire un percorso che porta al personaggio. Un riscaldamento muscolare e un allenamento di stretching e coordinamento fisico sarà preparatorio e basilare per l'apprendimento del lavoro.Con questo progetto, la Compagnia Teatro Giovani propone un percorso di formazione per i giovani attori che agiscano all’interno di un’idea di teatro innovativa rispetto a quella attuale, dove la persona costruisce il personaggio attraverso le varie tecniche.Le iscrizioni allo stage sono aperte, per informazioni, prenotazioni e iscrizioni 380.1944435 - www.teatrogiovanitorrita.it