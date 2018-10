Torrita di Siena, presentato il primo festival di Musica Prospettiva

Presentato lunedì 29 ottobre nei locali della Casa della Cultura di Torrita di Siena il programma del primo festival di Musica Prospettiva.Nato da un’idea di due musicisti innamorati di Torrita, in collaborazione con Fondazione Torrita Cultura, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Torrita, Musica Prospettiva si propone come concorso e festival unico nel suo genere visto che abbraccia musiche classiche, jazz e contemporanee.“E’sopratutto la ricerca di nuovi stili musicali, racconta il Maestro Mirco Rubegni, di vedere la musica in una prospettiva allargata; la musica è bella quanto è suonata bene, in fondo tutti i generi sono belli, tutti i generi si incastrano e si abbracciano in prospettiva. Consideranto che qui a Torrita conosciamo il Festival Blues, prossimo alla sua trentesima edizione, il Festival Giulio Neri ci sembrava giusto completare il cerchio aggiungendo anche un festival che contiene sia musica jazz, che classica, che contemporanea”“Devo ringraziare chi ha creduto in noi, dice Norberto Oldrini nel nostro progetto che ad oggi vede coinvolti ben 419 artisti con opere giunte da quasi tutti i continenti; il più giovane compositore ha dieci anni e risiede in Canada, i più anziani sono tre giovanotti di 86 anni. Il riscontro al concorso è stato veramente notevole e soprendente tant’è che già oggi ci chiedono la seconda edizione; ma più soprendente è l’alta qualità delle opere pervenute. Lo strumento interprete delle composizioni in gara è il pianoforte e sinceramente non è stato semplice per la giuria giudicare i 419 spartiti e stilare la classifica che decreterà i vincitori”Il festival si articolerà di fatto in 5 concenrti ad iniziare il 17 novembre dove professionisti si esibiranno anche nelle interpretazioni delle composizioni vincitrici del concorso.Tra i nomi risonanti i pianisti di fama internazionale Diego Pucci e Maria Flavia Cerrato, l’Ensemble Camera Oscura, The Duckes Jazz Essemble, Maurizio Costantini e Chiara Saccone.Il programma completo all’interno del sito: https://musicaprospettiva.wordpress.com/musica-prospettiva-2018-19/