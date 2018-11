Comitato NO fusione Torrita di Siena-Montepulciano, iniziativa il 5 novembre

"Prosegue a pieno ritmo la campagna del comitato "No fusione Montepulciano-Torrita di Siena".Siamo ormai giunti a ridosso del referendum popolare che deciderà le sorti dei due Comuni, che si terrà domenica 11 e lunedì 12 novembre, e il comitato intende fino all'ultimo giorno coinvolgere i cittadini torritesi e poliziani in iniziative dove spiegare le ragioni per dire no al processo di fusione". Così l'inizio di un comunicato del comitato "No fusione Montepulciano-Torrita di Siena".Lunedì 5 novembre, alle ore 21.15, presso la Sala della Pubblica Assistenza di Piazza Falcone a Torrita Scalo, si terrà una nuova iniziativa dal titolo "La dignità dell'appartenenza. Torrita Comune per sempre".Interverranno il Sindaco di Volterra Marco Buselli, protagonista nel 2016 della prima edizione di "Orgoglio Comune", iniziativa nazionale in difesa dei piccoli comuni, tenutasi nel 2017 a Torrita di Sien ; Giampaolo Tellini Sindaco di Chiusi della Verna, Comune più volte al centro di progetti di fusione poi falliti per la contrarietà delle popolazioni interessate; Rossano Pazzagli, professore di storia moderna dell'Università del Molise, esperto di autonomie locali e politiche territoriali.Una nuova occasione per i cittadini chiamati ad esprimersi nel referendum per farsi un'idea più chiara sulle conseguenze dell'eventuale fusione, con il contributo diretto sia di chi vive quotidianamente i problemi di un'amministrazione comunale, che di chi da anni si occupa professionalmente di studiare il tema dei bisogni delle comunità rurali, periferiche e montane."