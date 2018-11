Molto positivi i primi dati turistici del comune di Torrita di Siena

"Il turismo si conferma potentissimo motore per lo sviluppo dell’area Valdichiana e il risultato positivo è dovuto anche a scelte strategiche coraggiose e lungimiranti compiute dagli Enti territoriali, nell’interesse di tutti." Così un intervento del Comune di Torrita di Siena."Torrita di Siena, che è stata riconosciuta Destinazione Turistica con Decreto della R.T. a novembre 2017, sta registrando dati positivi sia degli arrivi che delle presenze turistiche nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 e si sta affermando sia ei mercati nazional che internazionali. I risultati statistici del Comune di Torrita di Siena - che non sono peraltro ancora del tutto bonificati - dei primi 7 mesi dell'anno 2018, presentati dal Centro Studi Turistici insieme al Dirigente della Regione Toscana registrano un incremento dell'11,6% delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente per lo stesso periodo e un incremento del 13,2% degli arrivi degli arrivi in più rispetto allo stesso periodo 2017.I due terzi delle presenze di Torrita di Siena sono stranieri e la percentuale più alta delle presenze e degli arrivi proviene dal mercato USA mentre per il mercato nazionale è la Lombardia la regione che fa registrare il 20% delle presenze.Importante è la permanenza media degli ospiti che hanno scelto la destinazione Torrita di Siena nei primi 7 mesi dell'anno 2018 che è pari al 3,6 e che è una performance molto positiva anche rispetto ad altre destinazione dello stesso ambito Valdichiana superata solo da Cetona e Sarteano.Uno studio compiuto da Travel Appeal sulla reputazione delle strutture ricettive della Valdichiana e presentato dalla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana senese ci conferma che ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive della Valdichiana Senese sono molto soddisfatti e dallo stesso si evidenzia che è il Comune di Torrita di Siena quello che soddisfa maggiormente gli ospiti con il 93.5% di Sentiment positivo. Di questo dato siamo particolarmente soddisfatti e il merito va tutto agli operatori delle strutture del Comune di Torrita di Siena che con grande professionalità hanno creduto e credono nel valore che il turismo sta rappresentando per l'economia locale e che va ad integrarsi con le attività artigianali e la piccola e media industria che hanno sempre connotato le peculiarità di Torrita di Siena."