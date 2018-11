Fondazione Torrita Cultura: ''Ai bambini regalate uno strumento musicale...''

"Ai bambini regalate uno strumento musicale...". E' quello che ha deciso di fare la Fondazione Torrita Cultura acquistando un pianoforte e mettendolo a disposizione della Scuola di Musica di Torrita di Siena e di tutte le associazioni che ne richiedano l'utilizzo."Questa importante iniziativa - dichiara la presidente Simona Giovagnola -, si è concretizzata anche grazie al contributo economico devoluto dalla Filarmonica "La Samba", che ringrazio a nome di tutto il Consiglio unitamente al Maestro Mirco Rubegni, sempre molto sensibile a tutte le attività volte a promuovere l'insegnamento delle discipline musicali all'interno delle scuole e non solo. L'acquisto del pianoforte va a consolidare l'ormai nota collaborazione tra Fondazione e Filarmonica nell'organizzazione di eventi musicali che arricchiscono da anni il programma culturale di Torrita."Il pianoforte verrà collocato nella stanza in uso alla Fondazione Torrita Cultura, in via Ottavio Maestri e verrà inaugurato il 17 novembre alle ore 18.30 in occasione del primo dei cinque concerti del Festival Musica Prospettiva organizzato e diretto dai Maestri Mirco Rubegni e Norberto Oldrini.Il Festival, alla sua prima edizione, sta già riscuotendo molto successo e si va ad aggiungere al Torrita Blues ed al Concorso Giulio Neri, eventi musicali che ormai da decenni hanno reso e rendono Torrita di Siena un paese di fama internazionale a livello musicale.