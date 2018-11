Musica Prospettiva 2018-19, concerto di Maria Flavia Cerrato a Torrita di Siena

Maria Flavia Cerrato, pianista romana che vive e lavora in Austria, è la protagonista del secondo concerto del festival Musica Prospettiva 2018-19, sabato 24 novembre alle 18.30, alla sala della Fondazione Torrita Cultura, a Torrita di Siena, nella piazza centrale del paese.Interamente dedicato alla musica classica contemporanea, e sempre a ingresso libero, il concerto ospiterà in particolare una delle due composizioni vincitrici del Musica Prospettiva 2018-19 - International Call for Scores, concorso di composizione che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 400 brani provenienti da 53 nazioni di tutto il mondo. Oltre a "dove tutto è stato preso" di Maurizio Azzan, il programma prevede musiche di Daniele Bravi, György Ligeti, Johannes Maria Staud, Luciano Berio.Un programma che nel panorama concertistico della Valdichiana rappresenta una rarità, ulteriormente impreziosito dalla performance di un'esperta di questo repertorio.Il festival, diretto da Norberto Oldrini e Mirco Rubegni, organizzato in collaborazione con la Fondazione Torrita Cultura, continuerà in gennaio con altri tre concerti, il primo dei quali dedicato alle musiche del grande jazzista Duke Ellington.