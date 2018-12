Torrita di Siena: l’Associazione Pubblica Assistenza presenta due nuovi automezzi del proprio parco veicoli

La Pubbilica Assistenza di Torrita di Siena, domenica 9 dicembre, presenterà alla cittadinanza ed ai suoi soci due nuovi automezzi: un ambulanza e un pulmino attrezzato per i disabili.“Un’altro importante traguardo che abbiamo raggiunto - dice il presidente dell’associazione Clode Grazi -. Con queste due nuove unità potremo risolvere in parte i tanti bisogni che i torritesi e non solo ci chiedono.L’acquisto è stato possibile grazie a una costante e parsimoniosa vigilanza sul bilancio; del resto le attuali normative di trasporto sanitario e di emergenza richiedono un parco macchine sempre efficiente e corredato delle migliori strumentazioni.Voglio pubblicamente ringraziare i nostri dipendenti ma soprattutto i volontari che donano il proprio tempo al servizio della comunità; persone capaci che contribuiscono senza risparmiarsi a portare avanti tutti quei servizi che spesso senza la loro figura mancherebbero. A tal proposito - continua Grazi - voglio ricordare che chiunque voglia contribuire a questa nobile causa può rivolgersi presso la nostra sede."Il programma, dalle 15,30, prevede la partecipazione delle autorità locali, del presidente regionale Anpas Dimitri Bettini, la solenne benedizione da parte di monsignore Roberto Malpelo parroco di Torrita di Siena e la consueta sfilata augurale per le vie della cittadina dei mezzi in dotazione alla Pubblica Assistenza.In vista del Natale, per scambiarsi gli auguri, gli organizzatori offriranno una merenda presenziata da Babbo Natale in persona disponibile a farsi fotografare con tutti i bambini presenti.