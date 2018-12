Torrita di Siena: domenica 16 dicembre mercatini natalizi e tante iniziative parallele

Il centro storico di Torrita di Siena si appresta a vivere, domenica 16 dicembre la magia del Natale. Mercatini e tante iniziative parallele organizzate dalla Pro-loco, dalle Contrade, dalla Misericordia di Torrita di Siena con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.Il programma prevede fin dal primo mattino l’apertura delle caratteristiche bancarelle natalizie; un regalo o un pensiero creato da hobbisti, commercianti, produttori locali e gli immancabili stand enogastronomici con prodotti tipici locali.Appuntamento alle 9,30 in piazza Matteotti per una simpatica iniziativa “La passeggiata dei Babbi Natale” un trekking nella campagna torritese con guida ambientale escursionistica e una passeggiata nel borgo color terracotta alla scoperta delle chiese e delle opere d'arte di Torrita di Siena.In due punti del centro storico si potranno visionare oggetti restaurati che confluiranno nel museo etnografico sulle arti e mestieri tradizionali locali in attesa del completamento in un imminente futuro.Saranno ovviamente le attività dedicate ai bambini a ravvivare la piazza, laboratori manuali, giochi giganti, spettacoli e tante sorprese.Nel pomeriggio la sfida finale dell’antica tradizione del Torneo di Panforte, organizzato dalla Porta Gavina e giunto alla 12ª edizione, che richiama tanti giocatori torritesi ma anche dalla Valdichiana e dalla Valdorcia.Domenica 16 dicembre potrà essere ricordata come una data speciale; nell’occasione dei 130 anni della costituzione la Confraternita Misericordia di Torrita di Siena avrà il proprio annullo speciale con servizio filatelico temporaneo presso l’Ufficio Turistico dell Pro Loco dalle ore 14 alle ore 20; l'annullo postale è una traccia indelebile apposta su un francobollo o cartolina postale preaffrancata per impedirne il riutilizzo, ed eventualmente per datare l'operazione di accettazione della missiva o pacco.Ritorna inoltre l’appuntamento con Telethon: organizzato dalla Misericordia Torrita con la partecipazione di BNL lo spettacolo allestito dai ragazzi della comunità parrocchiale di Torrita, coaudivati dal maestro Nicola Andreoni ha la finalità di raccogliere i fondi per la ricerca scentifica sulle malattie genetiche varie. Un modo di portare un sorriso, una speranza, un sorriso a chi combatte ogni giorno per vivere. Ore 17,30 teatro parrocchiale.